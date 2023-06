ABC ha condiviso il trailer della stagione 2 della serie The Wonder Years, in arrivo sul network ABC il 14 giugno e prossimamente in Italia su Disney+.

Nel video si vedono anche alcune delle guest star delle puntate inedite che comprendono Donald Faison (Psych, Scrubs), Titus Burgess (Unbreakable Kimmy Schmidt), Jack McBrayer (30 Rock, Call Me Kat), Bradley Whitford (The Handmaid’s Tale, The West Wing) e Malcolm-Jamal Warner (The Resident). Phoebe Robinson (2 Dope Queens) apparirà inoltre nella première della seconda stagione nel ruolo di Lilian (Saycon Sengbloh), sorella di Jackie.

Tra le guest star della seconda stagione ci sarà anche Patti LaBelle nella parte di Shirley (Dulè Hill), la madre di Bill e responsabile di un coro, descritta come dolce ma anche con un lato completamente diverso quando i membri non raggiungono le note sperate.

La nuova versione dello show racconta la storia della famiglia Williams durante la fine degli anni ‘60, il tutto attraverso il punto di vista di Dean (Elisha “EJ” Williams), un dodicenne fantasioso. Con la saggezza dei suoi anni da adulto (Don Cheadle è la voce narrante degli eventi), i ricordi speranzosi e umoristici di Dean del suo passato evidenziano gli alti e bassi della crescita in una famiglia di colore della classe media a Montgomery, Alabama, e l’amicizia, le risate e le esperienze lungo il percorso.

Nel cast ci sono anche Laura Kariuki, Julian Lerner, Amari O’Neil, Milan Ray, e Allen Maldonado.

Che ne pensate del trailer della stagione 2 di The Wonder Years?

Fonte: TVLine

I film e le serie imperdibili