Venerdì 19 maggio andrà in onda su Apple TV+ l’ultimo episodio di L’ultima cosa che mi ha detto, la serie basata sull’omonimo romanzo di Laura Dave, bestseller numero 1 del New York Times.

Per l’occasione, abbiamo avuto l’opportunità di intervistare i creatori e i protagonisti, tra cui figurano Jennifer Garner, Nikolaj Coster-Waldau e Aisha Tyler, e gli showrunner Laura Dave e Josh Singer.

Prodotta da Hello Sunshine di Reese Witherspoon e da 20th Television, con Jennifer Garner come produttrice, la serie segue Hannah (interpretata da Jennifer Garner), una donna che deve instaurare un rapporto con la figliastra sedicenne Bailey (interpretata da Angourie Rice) per scoprire la verità sul motivo della misteriosa scomparsa del marito.

Potete vedere le interviste qui sopra e qui sotto!