Nel filmato, che potete vedere qui sopra, gli addetti alle scenografie spiegano come è stato ricreato l’iconico ponte. Lo staff ha utilizzato lo stesso legno che venne impiegato ai tempi delle invasioni, per ricreare fedelmente il ponte. Una struttura più lunga di 45 metri. Nel video, viene mostrata anche la creazione della scena di caduta, dalla ripresa all’aggiunta degli effetti speciali, fino ai diversi tuffi degli stunt-man.

E, come avevano anticipato Leo Suter e Sam Corlett in un’intervista precedente, i vari elementi della battaglia hanno richiesto tre set e mezzo, per poi essere uniti tutti insieme in post-produzione. Un lavoro di squadra che ha dato vita alla scena più memorabile della prima stagione di Vikings: Valhalla.

La serie ha debuttato lo scorso 25 febbraio su Netflix.

