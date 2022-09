Willow: ecco il full trailer della serie in arrivo su Disney Plus!

Dopo aver lanciato il teaser trailer alla Star Wars Celebration di Anaheim qualche mese fa, è alla D23 Expo che la Disney ha diffuso il full trailer della serie tv Willow, seguito dell’indimenticabile pellicola della Lucasfilm degli anni ’80 con protagonista Warwick Davis.

Assieme al trailer, è stata lanciata anche la nuova, suggestiva key art che potete vedere qui sotto!

Serie fantasy epica con una sensibilità contemporanea, ambientata in una terra incantata dalla bellezza mozzafiato, Willow vanta un cast internazionale eterogeneo con Jonathan Kasdan, Ron Howard, Wendy Mericle, Kathleen Kennedy e Michelle Rejwan in veste di produttori esecutivi. La storia ebbe inizio con un aspirante mago di un villaggio Nelwyn e una bambina destinata a unire i regni, che insieme contribuirono a distruggere una regina malvagia e a bandire le forze dell’oscurità. Ora, in un mondo magico in cui prosperano brownies, stregoni, troll e altre creature mistiche, l’avventura continua: un improbabile gruppo di eroi parte per una pericolosa missione in luoghi lontani dalla propria casa, dove devono affrontare i propri demoni interiori e unirsi per salvare il proprio mondo.