Yellowjackets 2: il nuovo trailer sulle note della cover di Just a Girl di Florence + The Machine

Showtime ha condiviso un nuovo trailer della stagione 2 di Yellowjackets, video accompagnato dalle note della cover di Just a Girl realizzata da Florence + The Machine.

La serie tornerà sugli schermi il 24 marzo, anche in Italia su Paramount+, e nel filmato si regalano nuove sequenze della lotta per la sopravvivenza delle protagoniste dopo l’incidente aereo in cui sono state coinvolte. Il trailer introduce anche le versioni adulte di alcune delle protagoniste.

Florence Welch, parlando della cover, ha dichiarato:

Sono una grandissima fan di Yellowjackets e di questa epoca per quanto riguarda la musica. Questa canzone, in particolare, ha avuto un enorme impatto su di me mentre crescevo, quindi sono stata elettrizzata quando mi hanno chiesto di interpretarla in un modo profondamente sconvolgente per lo show. Abbiamo provato ad aggiungere realmente degli elementi horror a questa canzone iconica per adattarci all’atmosfera della serie. Ed essendo qualcuno il cui primo amore musicale è stato il pop punk e Gwen Stefani, per me si è trattato di un sogno come lavoro.