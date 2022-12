Showtime ha svelato la data di uscita della stagione 2 di Yellowjackets con un breve teaser: la messa in onda dei nuovi episodi avverrà a partire da domenica 26 marso sugli schermi americani, mentre gli abbonati potranno accedere alla première già da venerdì 24 marzo.

Inizialmente Gary Levine, presidente di Showtime Networks, aveva previsto un debutto delle puntate inedite alla fine del 2022, ma l’appuntamento è slittato di qualche mese.

La storia è ambientata in due dimensioni temporali: negli anni ’90 una squadra femminile di calcio ha un incidente aereo mentre è in viaggio per una partita in trasferta, mentre nel presente le sopravvissute si ritrovano a fare i conti con terribili segreti e le conseguenze emotive di quanto accaduto.

Nel cast ci sono Melanie Lynskey, Juliette Lewis, Christina Ricci, Tawny Cypress, Lauen Ambrose che sarà la versione di Vanessa “Van” Palmer da adulta, Simone Kessell che sarà Lottie, ed Elijah Wood nei panni di un uomo che compie delle indagini e metterà alla prova Misty.

Fonte: TVLine