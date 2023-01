Showtime ha condiviso online il teaser della stagione 2 di Yellowjackets, in arrivo il 24 marzo sugli schermi americani.

Il primo video promozionale anticipa delle situazioni molto complicate per le protagoniste, alle prese con le conseguenze legate al drammatico passato. Quasi 25 anni prima, infatti, le amiche sono state coinvolte in un incidente aereo che le ha obbligate a lottare per sopravvivere nella natura selvaggia. Tra le scene in anteprima anche i primi momenti in cui appare il personaggio affidato a Elijah Wood, impegnato in una conversazione con Misty, interpretata da Christina Ricci.

La serie è stata creata da Ashley Lyle e Bart Nickerson.

Lo show racconta la storia di un gruppo di studentesse del liceo che sopravvivono a un incidente aereo e devono cercare di restare vive nonostante si trovino in una zona desolata e debbano affrontare freddo glaciale e numerosi problemi. Gli episodi mostrano inoltre cosa accade 25 anni dopo l’incidente.

Nel cast ci sono Melanie Lynskey, Juliette Lewis, Christina Ricci, Tawny Cypress, Sophie Nélisse, Jasmin Savoy Brown, Sophie Thatcher, Samantha Hanratty, Courtney Eaton, Liv Hewson, Steven Krueger, Warren Kole e Kevin Alves.

Tra i nuovi arrivi nel cast, invece, ci sono Jason Ritter, Simone Kessell ed Elijah Wood.

Jonathan Lisco è showrunner della serie e fa parte del team di produttori in collaborazione con Lyle e Nickerson.

Fonte: YouTube