Showtime ha pubblicato il trailer ufficiale della stagione 2 di Your Honor, spostando anche la data d’uscita della serie tv con Bryan Cranston.

La serie tv sarà disponibile per gli abbonati Showtime dal 13 gennaio. Non è stata ancora annunciata la data di trasmissione su Sky e Now, ma vi informeremo non appena dovessero esserci novità. Showtime ha pubblicato anche un nuovo poster:

Vi ricordiamo che si tratta della seconda e ultima stagione dello show. Trovate la prima stagione nel catalogo di Now.

Il progetto si basa sulla serie israeliana Kvodo e ha come protagonista Michael Desiato, interpretato da Cranston, un giudice stimato e importante di New Orleans che deve affrontare le conseguenze di un incidente mortale causato dal figlio Adam mentre era alla guida di una macchina. Quando Michael scopre che la vittima era il figlio di un mafioso, l’uomo decide di coprire quanto accaduto, nascondendo le prove e cercando di insabbiare la verità.

Fonte: Deadline