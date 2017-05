Mi aveva scritto che mi augurava buona fortuna e si dichiarava la fan numero uno di Wonder Woman. Tengo ancora quel disegno con me!

Intervistata da Variety,ha avuto modo di ricordare la prima volta che ha vestito i panni di. L’attrice era sul set die, dopo i lavori di una sequenza, venne avvicinata da una bimba, la nipote di uno dei membri del cast. La giovanissima fan le diede un disegno, accompagnato da una piccola nota. Come ricorda l’attrice:

A partire da questo piccolo aneddoto, la produttrice Deborah Snyder ha avuto modo di parlare dell’impatto sul pubblico che si aspetta dal film di Patty Jenkins:

Sia questa bimba che mia figlia, che ora ha 5 anni, potranno avere delle supereroine come modelli di riferimento. Avranno questi personaggi forti ai quali guardare. C’è voluto molto tempo, ma Wonder Woman sta aspettando di influenzare una nuova generazione di fan. Sembra decisamente che ne sia valsa la pena.

Patty Jenkins, dal canto suo, ha ribadito il suo auspicio che il film possa avere un forte impatto su un pubblico trasversale:

Film come Hunger Games hanno già avuto un grande impatto, e credo che abbiano aperto una porta per noi. Finalmente si dice “Ecco dei film con supereroine che non sono stereotipi femminili”. E sono film per tutto il pubblico, sia maschile che femminile. […] Certamente spero che, all’interno del genere dei supereroi, il nostro film possa cambiare le cose. […] Spero che Wonder Woman possa rappresentare tutti, uomini e donne. Questo è ciò che desidero di più: che possa rappresentare tutti noi.

La regista ha inoltre avuto modo di rivelare un prezioso consiglio datole da Lynda Carter, interprete di Wonder Woman nella serie tv degli ’70, che le ha permesso di indirizzare al meglio Gal Gadot nel ruolo:

Mi disse “Non ho mai spesso di interpretare Diana, anche nei panni di Wonder Woman. È una persona, con emozioni e sentimenti. Nessuno vorrebbe vederla come una sorta di automa o come qualcuno nel quale non identificarsi“.

Ecco la sinossi:

Prima di essere Wonder Woman, Diana era la principessa delle Amazzoni, addestrata per diventare una guerriera invincibile e cresciuta su un’isola paradisiaca protetta. Quando un pilota americano si schianta sulla costa e avverte di un enorme conflitto che infuria nel mondo esterno, Diana decide di abbandonare la sua casa convinta di poter fermare la catastrofe. Combattendo assieme all’uomo in una guerra per porre fine a tutte le guerre, Diana scoprirà i suoi poteri e… il suo vero destino.

Gal Gadot è protagonista del film su Wonder Woman in uscita il 2 giugno 2017, diretto da Patty Jenkins. Nel cast anche Chris Pine, Robin Wright, Danny Huston, David Thewlis, Connie Nielsen, Ewen Bremner, Saïd Taghmaoui, Elena Anaya e Lucy Davis. Lo script è firmato da Allan Heinberg e da Geoff Johns, su una storia di Zack Snyder e Allan Heinberg.

Il film è prodotto da Charles Roven, Zack Snyder, Deborah Snyder e Richard Suckle, mentre la produzione esecutiva è stata affidata a Rebecca Roven, Stephen Jones, Wesley Coller e Geoff Johns.

