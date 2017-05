Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

A sorpresa, la Sony ha appena annunciato che il protagonista disarà

A vestire i panni di Eddie Brock nell’universo Marvel di proprietà della major sarà proprio la star di Mad Max: Fury Road, che aveva già sperimentato sulla propria pelle il mondo dei cinecomic con Il Cavaliere Oscuro – Il Ritorno.

Le riprese del film partiranno in autunno, l’uscita è fissata al 5 ottobre 2018 per la Ruben Fleischer (Zombieland, Gangster Squad).

Lo script è stato affidato a Scott Rosenberg (“Jumanji”) e a Jeff Pinkner (“The Dark Tower”), mentre a figurare come produttori ci saranno Avi Arad e Matt Tolmach assieme a Amy Pascal.

Nel dare l’annuncio la Sony Pictures ha diffuso una foto dell’attore con indosso una maglietta di Venom che vi proponiamo qui di seguito.

Ricordiamo che stando alle voci la major avrebbe intenzione di lanciare il proprio universo cinematografico (distante da quello dei Marvel Studios) proprio con Venom, una pellicola a budget contenuto e vietata ai minori.

Vi terremo aggiornati, intanto diteci cosa ne pensate di questa scelta nei commenti!

Tom Hardy is Eddie Brock in #Venom, the upcoming film from Sony’s Marvel Universe releasing October 5, 2018 – production starts this fall. pic.twitter.com/OZQqDEvoum

— Sony Pictures (@SonyPictures) May 19, 2017