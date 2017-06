La foto che sconvolge Bruce Wayne ine che Diana ammira all’inizio dinon è tratta dallo stesso momento sul set del film di Patty Jenkins. C’è una distanza di ben 5 mesi tra i due.

Lo ha raccontato Ewen Bremner a Yahoo Movies:

È stata la prima cosa che abbiamo girato. Prima ancora di girare una singola scena per Wonder Woman, abbiamo fatto quello scatto.

La fotografia è stata scattata quindi all’inizio della produzione (a novembre 2015, circa 4 mesi prima dell’uscita di Batman V Superman: Dawn of Justice) per permettere a Zack Snyder di inserirla nel suo film. Per motivi pratici la regista si è limitata a quello scatto, tornando sull’intera scena diversi mesi dopo:

E quindi quando abbiamo dovuto girare la scena della fotografia, abbiamo dovuto ricrearla minuziosamente. Anche perché avevamo scattato la foto con un set costruito solo a metà. Perciò quando abbiamo dovuto girare la sequenza, probabilmente circa cinque mesi dopo, i set erano molto più grandi e sviluppati. Perciò abbiamo dovuto trovare un modo per ricreare esattamente la stessa immagine dopo praticamente mezzo anno.

A seguire, un confronto fra le due. Nonostante gli sforzi, bisogna notare una serie incongruenze: il maglione a collo alto e l’acconciatura di Chris Pine, la parrucca di Gal Gadot nella prima foto, lo scudo posizionato più in basso, i suoi lacci e la sciarpa di Ewen Bremner assente nella seconda.

E voi che ne pensate? Ditecelo nei commenti!

Ecco la sinossi:

Prima di essere Wonder Woman, Diana era la principessa delle Amazzoni, addestrata per diventare una guerriera invincibile e cresciuta su un’isola paradisiaca protetta. Quando un pilota americano si schianta sulla costa e avverte di un enorme conflitto che infuria nel mondo esterno, Diana decide di abbandonare la sua casa convinta di poter fermare la catastrofe. Combattendo assieme all’uomo in una guerra per porre fine a tutte le guerre, Diana scoprirà i suoi poteri e… il suo vero destino.

Gal Gadot è protagonista del film su Wonder Woman uscito il 2 giugno 2017 (l’1 in Italia), diretto da Patty Jenkins. Nel cast anche Chris Pine, Robin Wright, Danny Huston, David Thewlis, Connie Nielsen, Ewen Bremner, Saïd Taghmaoui, Elena Anaya e Lucy Davis. Lo script è firmato da Allan Heinberg e da Geoff Johns, su una storia di Zack Snyder e Allan Heinberg.

Il film è prodotto da Charles Roven, Zack Snyder, Deborah Snyder e Richard Suckle, mentre la produzione esecutiva è stata affidata a Rebecca Roven, Stephen Jones, Wesley Coller e Geoff Johns.