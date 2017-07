Uno dei grandi protagonisti del panel Animation oggi alla D23 Expo di Anaheim è stato. Sebbene non siano state mostrate immagini del film, John Lasseter ha svelato alcune anticipazioni sull’atteso sequel, annunciando in primis che non sarà più lui a occuparsi della regia del film (non dimentichiamo che il suo ruolo come direttore creativo sia della Pixar che dei Walt Disney Animation Studios è piuttosto impegnativo) e di aver ceduto il testimone a Josh Cooley (che inizialmente doveva co-dirigere la pellicola con lui). Cooley è al suo primo lungometraggio (ma recentemente ha diretto il corto), e Lasseter ha promesso che in qualità di produttore esecutivo supervisionerà il progetto e farà da mentore al regista.

Cooley ha iniziato a lavorare alla Pixar nel 2003, come stagista nello story department di Cars. Anche il produttore Jonas Rivera ha iniziato la sua carriera come stagista, ma in Toy Story. Insieme, i due hanno mostrato agli ottomila fan presenti nella sala un vero e proprio video-tour dei Pixar Animation Studios, una sorta di racconto di una giornata della lavorazione di Toy Story 4, ricco di momenti divertenti e di piccoli aneddoti (uno tra tutti: l’ufficio di Cooley è, ovviamente, pieno di giocattoli di tutti i tipi).

La trama del film rimane comunque avvolta nel mistero: sappiamo che Rashida Jones e Will McCormack hanno scritto la sceneggiatura basandosi su una storia del brain trust della Pixar (Lasseter, Lee Unkrich, Pete Docter e Andrew Stanton). L’uscita è prevista per il 21 giugno 2019.

