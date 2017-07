Elysium è qualcosa che sento avrei potuto fare meglio. […] Ma mi piace ancora l’ambientazione che ho dato al film. L’idea della separazione tra le classi e di quell’anello separato da tutti gli altri è qualcosa che mi colpisce profondamente: in effetti, mi piacerebbe poter tornare indietro e fare un altro film ambientato nel mondo di Elysium, sarebbe una sfida. Credo che potrei fare un lavoro migliore nello stabilire le tematiche e nel rendere più chiare le motivazioni dei personaggi.

In una delle sue ultime interviste,ha avuto modo di tornare a parlare dei film che ha realizzato negli ultimi anni. Dopo un esordio come, che ha catturato l’attenzione di critica e pubblico,(Chappie) hanno ricevuto critiche miste. In merito ai due lungometraggi, Blomkamp ha avuto modo di ammettere di avere dei rimpianti relativi a Elysium ma non a Humandroid. Come dichiarato dal regista:

Su Humandroid, Blomkamp è stato molto diretto:

Tanto per chiarire: Chappie [titolo originale di Humandroid] non è mai stato qualcosa che avrei voluto fare in maniera diversa. È accaduto esattamente l’opposto. A dispetto di tutto ciò di negativo che è accaduto con quel film, sono pronto a difenderlo così com’è. Per quanto mi riguarda, ho realizzato esattamente ciò che avevo in testa. Che le critiche ricevute siano state meritate o meno, sento di averlo fatto nel modo giusto.

Il regista è al momento al lavoro sullo sviluppo degli Oats Studios, che stanno diffondendo online una serie di interessanti cortometraggi pronti a diventare eventualmente progetti di più ampio respiro.

