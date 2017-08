tempo di lettura 2'

Chiediamo venia per aver utilizzato nel titolo di questa notizia una espressione abbastanza trita, ritrita e – spesso – paradossalmente fuorviante come “fake news”, ma quelle che sono circolate sunelle ultime ore sul web, nazionale e internazionale, appartenevano proprio alla categoria di cui sopra.

Tutto nasce da un’intervista rilasciata da Matt Reeves, regista del cinecomic DC/Warner, a metà luglio, durante la promozione stampa di The War – Il Pianeta delle Scimmie, una settimana abbondante prima del panel della Warner al Comic-Con in cui lo stesso Ben Affleck ha confermato che continuerà a essere Batman anche per Reeves. Nel podcast di KCRW Reeves affermava, come già fatto in altre interviste, che il suo Batman sarebbe probabilmente stato uno “standalone movie” nello stesso modo in cui pellicole quali Doctor Strange o Guardiani della Galassia Vol. 2 sono “standalone movies” all’interno di un progetto editoriale più amplio come l’UCM.

Siti come CBR.com o CBM.com che, malgrado la notorietà (molto spesso li usiamo anche noi come fonte previa “doppia o tripla verifica” di quello che riportano) hanno rilanciato, con un mese di ritardo la cosa, tanto che una marea di testate è poi caduta nel tranello, con la parziale colpevolezza di un pezzo dell’Hollywood Reporter che affermava, solo per poi rettificare, che anche il film di Batman di Matt Reeves sarebbe stato prodotto dalla medesima etichetta (ancora senza nome) che si occuperà dello spin-off su Joker.

Noi di BadTaste, come da prassi, abbiamo preferito attendere l’evolversi della faccenda perché consapevoli che si trattava, appunto, di una non-notizia. Non notizia che però ha reso necessario l’intervento su Twitter di Matt Reeves che, con una serie di twittate, si è dapprima domandato “Diamine, cosa mi sono perso?” per poi specificare che le sue dichiarazioni risalenti a “svariate settimane fa” sono state completamente travisate e che il senso del tutto è quello che vi abbiamo suggerito poco più sù: il suo film sarà una storia esclusivamente dedicata e focalizzata su Batman, chiaramente inserita nel contesto del DCEU, ma priva di cammei atti a servire da ponte ad altre storie (cosa che a essere pignoli avviene nelle scene post-crediti dei film Marvel che abbiamo tirato in ballo come “paragone”).

Trovate i tweet del filmmaker direttamente qua sotto:

Jeez, what’d I miss, guys…? 😀 Just to be clear: Of COURSE Batman will be part of the D.C. Universe. Batman will be BATMAN… — Matt Reeves (@mattreevesLA) August 24, 2017

In my comments from a while back about not being part of the DCEU, I was talking about The Batman being a story specifically about Batman… — Matt Reeves (@mattreevesLA) August 24, 2017

…not about the others in the Universe. That it wouldn’t be filled with cameos servicing other stories — that it would be a BATMAN story. — Matt Reeves (@mattreevesLA) August 24, 2017