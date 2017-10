tempo di lettura 2'

, il nuovo cortometraggio targato Disney debutterà al cinema insieme a Coco, il film Pixar in uscita nelle nostre sale a dicembre.

Nel corto ritroveremo alcuni dei più amati personaggi di Frozen – Il Regno di Giaccio che intoneranno delle nuove canzoni originali scritte da Elyssa Samsel e Kate Anderson (su una colonna sonora composta da Christophe Beck).

“La musica è sempre stato un segno distintivo per la Disney Animation, specialmente per il mondo di Frozen”, hanno dichiarato i registi Stevie Wermers-Skelton e Kevin Deter, “Quindi siamo entusiasti di poter includere in quel mondo 4 nuove canzoni originali per raccontare la nostra storia”.

Qui di seguito trovate la lista completa delle canzoni.

1. “Ring in the Season” – Performed by Kristen Bell and Idina Menzel and Josh Gad

2. “The Ballad of Flemmingrad” – Performed by Jonathan Groff

3. “Ring in the Season” (Reprise) – Performed by Idina Menzel

4. “That Time of Year” – Performed by Josh Gad and Idina Menzel and Kristen Bell and

Cast

5. “That Time of Year” (Reprise) – Performed by Josh Gad

6. “When We’re Together” – Performed by Idina Menzel and Kristen Bell and Josh Gad and Jonathan Groff

7. “Olaf’s Frozen Adventure” Score Suite – Composed by Christophe Beck and Jeff Morrow

8. “The Ballad of Flemmingrad” (Traditional Version) – Performed by Jonathan Groff

9. “Ring in the Season” – [Instrumental Karaoke Mix]

10. “That Time of Year” – [Instrumental Karaoke Mix]

11. “When We’re Together” – [Instrumental Karaoke Mix]