Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Pocket (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Telegram (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su WhatsApp (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Reddit (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Pinterest (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su LinkedIn (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Google+ (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra)

tempo di lettura 23'

Si terrà dall’1 al 5 novembre l’edizione 2017 di Lucca Comics & Games, di cui il network BAD anche quest’anno è web partner.

Tutte le redazioni saranno presenti nella cittadina toscana e seguiranno giorno dopo giorno i grandi eventi, le iniziative e gli incontri che spazieranno dal fumetto ai videogiochi, dalle serie tv al cinema, passando per il cosplay e tanto altro ancora.

Oggi a Milano abbiamo partecipato alla conferenza di presentazione di quest’edizione, che avrà come tema “HEROES” e vedrà tantissimi ospiti eccezionali tra cui Robert Kirkman (creatore di The Walking Dead), Timothy Zahn (Star Wars), Jason Aaron (Star Wars e Thor), Jeff Lemire (Vecchio Logan), John Howe (concept artist del Signore degli Anelli), e gli italiani Zerocalcare, Sio, Gipi, Leo Ortolani e tanti altri ancora.

Iniziamo riportando gli eventi che interessano l’area MOVIE:

A post shared by BadTaste.it (@badtasteit) on Oct 18, 2017 at 6:02am PDT

Le serie tv e il cinema: grandi novità a Lucca 2017

L’Area Movie di Lucca Comics & Games, a cura di QMI, ancora una volta propone al pubblico di tutte le età anteprime, attività, incontri con i talent, masterclass ed eventi esclusivi sui film e le serie tv più attesi della prossima stagione, oltre a una serie di importanti novità.

Per la prima volta Netflix, il più grande servizio di intrattenimento via Internet del mondo, con oltre 104 milioni di abbonati in tutto il mondo, sarà presente all’edizione 2017 di Lucca Comics & Games. I visitatori del maggior transmedia show europeo potranno immergersi in un’esperienza divertente e coinvolgente che li porterà dritti al cuore della piattaforma, alla scoperta di alcuni tra i titoli Netflix più amati, come “Stranger Things” e “Star Trek: Discovery”. Questo, grazie a panel, meet & greet con i talent e tante altre iniziative. I fan potranno visitare l’hub Netflix in cui saranno presentati tantissimi titoli, compresi i più popolari show Marvel, e una “meravigliosamente terrificante” area sotterranea interamente dedicata a “Stranger Things”. All’interno di queste aree, ulteriori divertenti attività aspetteranno nuovi e vecchi fan di Netflix per conoscere per conoscere ancora di più la loro natura di streamer e diventare parte del mondo Netflix.

Tra le novità anche TIMVISION, che in occasione di Lucca Comics & Games proporrà al pubblico la visione di alcuni episodi di due grandi serie tv: “The Handmaid’s Tale” e “Vikings“. “The Handmaid’s Tale” è la serie tv più acclamata e discussa del momento, in esclusiva su TIMVISION, definita dall’Hollywood Reporter “la migliore novità della stagione e anche la più importante”. Tratta dal libro di Margareth Atwood “Il racconto dell’ancella”, la serie si è aggiudicata 8 Emmy, tra questi quello di “Miglior Serie Drammatica” e “Miglior Attrice Protagonista” a Elisabeth Moss. Altra esclusiva TIMVISION è “Vikings”, il dramma storico ideato da Michael Hirst, che racconta di Ragnar, il guerriero vichingo. La quinta stagione della serie sarà disponibile solo su TIMVISION a partire dal 30 novembre a 24 ore dalla messa in onda negli USA.

Infinity sarà presente con proiezioni e iniziative speciali, legate al tema dei supereroi e all’arrivo di serie tv in anteprima esclusiva. Il 2 novembre per la giornata promozionale Film Fox è prevista la proiezione di “The War – il pianeta delle scimmie”, pellicola fantascientifica del 2017 diretta dal regista Matt Reeves. Dal 2 al 5 novembre entriamo nel mondo della nail art della serie tv “Claws”, disponibile in anteprima esclusiva su Infinity dal 1° novembre. Direttamente nello stand Infinity sarà presente un corner di nail art in perfetto stile Claws. Il pubblico di appassionate potrà ricevere un trattamento estetico esclusivo per le unghie con smalti Faby e adesivi molto particolari, in linea con lo spirito della serie. Il 3 novembre Infinity celebra il tema degli eroi, mettendo a disposizione una make up artist che trasformerà chiunque lo desideri in uno dei supereroi che la piattaforma ha disponibile in catalogo: Superman, Batman, Arrow, Flash Supergirl e molti altri ancora. Il 4 novembre in collaborazione con Warner Bros, da non perdere l’attesissima proiezione del primo episodio dell’undicesima stagione di “The big bang Theory”, andato in onda su CBS lo scorso 25 settembre e che sarà disponibile in anteprima italiana su Infinity da gennaio 2018.

Tra le grandi anteprime, Universal Pictures International Italy presenterà a Lucca “Happy Death Day” (“Auguri per la tua morte”), il nuovo inquietante thriller dal produttore di “Split”, “La notte del giudizio” e “The Visit”, Jason Blum, in sala dal 9 novembre. Un thriller originale e creativo sul rivivere il passato, in cui una studentessa del college (Jessica Rothe) rivive in continuazione il giorno del suo omicidio, dai momenti del tutto ordinari che avevano scandito l’inizio della giornata alla sua terrificante conclusione, fino a scoprire l’identità del suo assassino.

Saranno ospiti di Lucca Comics & Games Luca Miniero e Frank Matano, protagonisti di un panel su “Sono tornato”, film diretto da Luca Miniero e scritto insieme a Nicola Guaglianone, e prodotto da Indiana Production. Remake del film rivelazione tedesco campione d’incassi, che vede Matano tra i protagonisti accanto a Massimo Popolizio, nei panni del Duce che ritorna ai giorni nostri; il film arriverà nelle sale italiane il 1 febbraio con Vision Distribution.

Confermata anche per il 2017 la presenza di Warner Bros., che torna con il grande padiglione in Piazza S. Michele, con un focus interamente dedicato all’universo DC in occasione delle uscite di “Justice League” al cinema e di “Wonder Woman” in Home Video, al cui interno saranno disponibili anche tante sorprese e attività per gli appassionati di “The Big Bang Theory”. Dal mondo delle serie tv targate Warner Bros., sarà a Lucca la proiezione del pilot di “Riverdale”, in onda su Premium Stories dal 9 novembre.

Non mancano ovviamente gli appuntamenti dedicati ai più piccoli targati Cartoon Network (canale 607 di Sky e 350 di Mediaset Premium), a Lucca con un lunghissimo tunnel gonfiabile in piazza Guidiccioni per far vivere un’esperienza di intrattenimento unica all’insegna di “Ben 10” – la serie con protagonista il bambino-eroe che grazie all’orologio Omnitrix riesce a trasformarsi in 10 diversi alieni – e “The Powerpuff Girls” – lo show che segue le avventure di Lolly, Dolly e Molly, tre piccole eroine capaci ogni giorno di salvare il mondo prima di andare a letto.

Eagle Pictures sarà invece presente con la proiezione di “Paddington” e un contenuto speciale dal nuovo “Paddington 2”, secondo capitolo diretto da Paul King (in sala dal 9 novembre), accompagnata da molte sorprese per i più piccoli.

Imperdibile anche l’anteprima di “Pipì, Pupù e Rosmarina in il mistero delle note rapite”, film d’animazione diretto da Enzo D’Alò con le voci di Giancarlo Giannini e Francesco Pannofino che arriverà in sala per Bolero Film. D’Alò porta sul grande schermo Pipì, Pupù e Rosmarina, già noti al pubblico poiché protagonisti della fortunata serie TV a loro dedicata, con una nuova serie di appassionanti avventure.

Rai4 torna a Lucca con un evento speciale dedicato a “Doctor Who”, intramontabile classico della fantascienza marcato BBC. Il 3 novembre saranno proiettati in anteprima lo speciale natalizio del 2016 “Il ritorno del Dottor Mysterio” e, a seguire, il primo episodio della decima stagione intitolato “Il pilota”. La serie fantascientifica più longeva della storia della tv tornerà sugli schermi di Rai4 con la nuova stagione, in prima visione assoluta, a partire dal 25 dicembre.

FOX sarà presente anche quest’anno in piazza Anfiteatro con una struttura fortemente scenografica e attività di gaming stimolanti e innovative come la FOX Hero Experience, pensate per divertire tutti i fan delle serie FOX. Il 3 novembre al cinema Astra sarà proiettata l’anteprima di “Long Road Home”, la nuova serie National Geographic che racconta l’eroica lotta per la sopravvivenza di un gruppo di soldati dell’esercito Usa vittime di un’imboscata in Iraq il 4 aprile 2004. Nel cast Michael Kelly (Doug in “House of Cards”).

Confermata inoltre la presenza di Universal Pictures Home Entertainment Italia che sarà presente con un proprio stand – all’interno dell’Area Movie al Loggiato Pretorio – dedicato a “Transformers: L’Ultimo Cavaliere” (in DVD, Blu-ray, 3D Blu-ray, 4K Ultra HD e Boxset Collezione Completa DVD e Blu-ray dal 25 ottobre), “Spider-Man Homecoming” (in DVD, Blu-ray, 3D Blu-ray, 4K Ultra HD e Boxset Collezione Completa DVD e Blu-ray dal 15 novembre) e “Cattivissimo Me 3” (in DVD e Blu-ray dal 6 dicembre). Le attività dedicate al pubblico vedranno 3 fumettisti di fama nazionale che presenteranno delle illustrazioni ispirate alle franchise e per i fan di Transformers e di Spider-Man è in programma una coinvolgente VR experience con contenuti speciali inediti.

Attesa anche l’anteprima di “Never Ending Man: Hayao Miyazaki”, il documentario sul genio creativo che ha rivoluzionato la storia dell’animazione mondiale che sarà nei cinema italiani solo il 14 novembre nell’ambito della stagione degli anime al cinema di Nexo Digital e Dynit. Inoltre sempre con Nexo Digital arriva in anteprima il 1° novembre (ore 15, Cinema Centrale) “Pokémon. Scelgo te!”, il film che racconta il primo incontro tra Ash e Pikachu e le loro avventure alla ricerca del Leggendario Pokémon Ho-Oh. L’appuntamento nelle sale sarà poi solo il 5 e 6 novembre, per riunirsi davanti al grande schermo per due giorni all’insegna dei Pokémon, con un film mai visto prima arricchito da montaggi speciali che daranno un inedito sguardo sui film animati precedenti. VVVVID e Minerva Pictures presenteranno il nuovo canale di cinema digitale Film&Clips HD su VVVVID. La prima uscita prevede oltre 20 titoli completi in HD e numerose clip con nuove uscite settimanali. Durante l’evento di lancio a Lucca sarà proposto in anteprima italiana il film “Sharknado 5: Global Swarming”.

Per il terzo anno consecutivo, l’Area Movie ospiterà il Convegno del Cinema di Menare curato dalla redazione di I 400 Calci, tra le riviste online a tema cinematografico più amate d’Italia. Per l’occasione sarà presentato “I 400 calci: Manuale di cinema da combattimento” (Magic Press), una selezione dei migliori articoli dalla nascita del sito a oggi, più una serie di recensioni inedite dedicate a classici horror e action. Il libro è arricchito dalla copertina disegnata da Marcello Crescenzi, dalle illustrazioni di David Genchi, da una prefazione scritta di Roy Menarini e una disegnata di Leo Ortolani, e sarà disponibile in anteprima allo stand dell’editore.