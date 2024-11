Lucca Comics & Games 2024: Cruncyroll annuncia le nuove serie anime e i doppiaggi in italiano

Pubblicazione: 03 novembre alle 13:00

È stata una Lucca Comics & Games 2024 di prime volte per Crunchyroll, il celebre servizio di streaming video on demand.

Nella giornata di ieri, infatti, la piattaforma ha organizzato il suo primo panel "industry" durante il quale ha annunciato due serie anime in arrivo sulla sua piattaforma nel 2025 e diversi nuovi titoli del catalogo doppiati in italiano, tra cuie altri ancora.

Vi riportiamo i dettagli direttamente qui di seguito.

GENNAIO 2025

Left My A-Rank Party to Help My Students Reach the Dungeon Depths

IN ARRIVO

'Tis Time for "Torture," Princess Stagione 2

Mentre la guerra tra l'esercito imperiale e Hellhorde infuria, la Principessa, nonostante sia armata della sua mitica spada Excalibur, viene catturata e imprigionata. Che tipo di tortura deve affrontare per mano del capo degli interrogatori dei demoni? Soffici toast appena sfornati! Ramen caldo e fumante! Oh, l'umanità! Riuscirà la Principessa a resistere a queste torture e a tenere al sicuro i segreti del suo regno?

Sinossi: Quando si parla di avventure, sostenere il proprio gruppo è un lavoro ingrato, ancor più se si è un mago rosso di basso livello come Yuke Feldio. Così, quando si stufa del suo gruppo di rango A, composto da totali idioti, li abbandona per un gruppo di ex studentesse - un trio di ragazze che adooorano la sua compagnia. Il fatto è che per conquistare il più grande dungeon del mondo e realizzare il suo sogno, dovrà insegnare a queste ragazze una o due cose... e potrebbe scoprire che in lui (e in loro) c'è più potenziale di quanto abbia mai immaginato.

NUOVO DOPPIAGGIO IN ITALIANO

Tutti questi doppiaggi saranno disponibili a breve, mentre Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba L’allenamento dei pilastri previsto per il 3 novembre.

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba L’Allenamento dei pilastri

Sinossi: È l'era Taisho in Giappone. Tanjiro, un generoso ragazzo che vende carbone per vivere, trova la sua famiglia massacrata da un demone. A rendere tutto persino più triste, la sua sorellina Nezuko, l'unica sopravvissuta, è stata trasformata in un demone.

Malgrado sia devastato dalla cruda realtà, Tanjiro decide di diventare un “cacciatore di demoni” per trovare il modo di far tornare umana sua sorella, oltre a uccidere il demone che ha massacrato la sua famiglia.

Tower of God Stagione 1

Sinossi: Raggiungi la vetta e tutto ti apparterrà. Nella cima della Torre esiste tutto ciò che c'è nel mondo e tutto ciò può essere tuo. Puoi diventare un dio.

Questa è la storia dell'inizio e della fine di Rachel, la ragazza che ha scalato la Torre per poter vedere le stelle e di Bam, il ragazzo che non aveva bisogno di nulla tranne che di lei.

The Apothecary Diaries (Il monologo della Speziale) Stagione 1

Sinossi: Maomao è vissuta tranquilla col suo padre speziale. Ma un giorno è stata venduta come servitrice nel palazzo imperiale. Lei non è però adatta a una vita circondata da nobili. Quando l'erede dell'imperatore si ammala, lei non resiste all'impulso di mettersi all'opera e curarlo. Questo attira l'attenzione di Jinshi, un bellissimo ufficiale che decide di promuoverla. Ora la ragazza si sta facendo un nome risolvendo vari casi con le sue competenze in campo medico!

Re:ZERO -Starting Life in ANother World- [Director’s Cut] Stagione 1

Sinossi: Natsuki Subaru, un normale studente delle superiori, sta tornando a casa dopo aver fatto la spesa quando si ritrova catapultato in un altro mondo. Il ragazzo è confuso e si è perso in un mondo di cui non sa nulla; l'unica persona che lo tratta con gentilezza è una bellissima ragazza con i capelli argento. Determinato a ripagarla per averlo salvato dalla sua disperazione, Subaru accetta di aiutarla a ritrovare l'oggetto che sta cercando...

Mushoku Tensei: Noblesse Reincarnation Stagione 1

Sinossi: Quando il mediocre trentaquattrenne viene investito da un bus, la sua storia non termina lì. Reincarnato in un altro mondo come un infante, Rudy farà di tutto per vivere la vita che ha sempre sognato. Armato di nuovi amici, di alcune abilità magiche appena acquisite e del coraggio di fare tutto ciò che ha sempre sognato, si imbarca in un'avventura unica, mantenendo intatte tutte le sue esperienze passate!

The Rising of the Shield Hero Stagione 2

Sinossi: Iwatani Naofumi, un ordinario otaku, trova un libro in una biblioteca che lo trasporta in un mondo parallelo. Ha il compito di affiancare la spada, la lancia e l'arco, come uno dei Quattro Eroi Sacri, e di combattere le Ondate di Calamità col ruolo di Eroe dello Scudo.

Emozionato dalla prospettiva di una grande avventura, Naofumi si unisce al gruppo. Solo pochi giorni dopo, però, viene tradito e perde tutto il suo denaro, la sua dignità e ogni rispetto. Non potendosi più fidare di nessuno, acquista una schiava chiamata Raphtalia e affronta le Ondate di Calamità e il mondo stesso. Ma troverà davvero il modo di ribaltare la sua disperata situazione?

Captain Tsubasa: Jr. Youth Arc

Sinossi: Accompagna Tsubasa, un giovane fenomeno del calcio, nell'emozionante carriera che lo porta a diventare un campione! Azione, emozioni e competizioni ti aspettano in questo anime imperdibile! Guarda Captain Tsubasa ora. Unisciti alla squadra di Tsubasa Ozora, Genzo Wakabayashi e altri calciatori leggendari e vivi tutte le emozioni delle loro partite leggendarie!