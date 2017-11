Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

Nell’ultimo giorno di Lucca Comics & Games 2017 abbiamo avuto l’onore di incontrare una vera e propria leggenda dell’illustrazione:, artista che ha creato alcune delle immagini più iconiche basate sui romanzi di J.R.R. Tolkien e che insieme adha plasmato attraverso centinaia di concept art l’universo cinematografico dele dellodi Peter Jackson. Con Jackson, Howe ha collaborato anche a Macchine Mortali (prodotto da Jackson e diretto da Christian Rivers, attualmente in post-produzione).

Molti lettori conosceranno i calendari tolkieniani di Howe, o le splendide immagini che ha realizzato per il gioco di carte Magic. A Lucca ha presentato La Caccia all’Anello, un gioco da tavolo distribuito in Italia da Devir e da lui illustrato. Nei venti minuti che ci ha concesso abbiamo parlato di molte cose: dalla breaking news di qualche giorno fa sulla serie tv del Signore degli Anelli al suo lavoro in Macchine Mortali, passando per Game of Thrones e la sua esperienza con Lo Hobbit.

Il mio sito è diventato un posto dove metto buona parte dei miei lavori, mentre uso i social media per trascinare le persone verso il sito. L’intero mondo digitale è cambiato tantissimo, mandare avanti tutti i canali è diventato molto impegnativo e devo ammettere che preferisco stare alla larga dai social media. Non sono su Twitter o Instagram. Voglio prendermi il giusto tempo per dire ciò che voglio dire, mentre quelli sono canali molto immediati. Ho ancora una newsletter, anche se penso che non la legga più nessuno!

Hai sempre avuto un contatto molto diretto con gli appassionati: sul tuo sito c’è un forum molto frequentato da illustratori che si confrontano con te. Come vivi questo rapporto oggi, in un’epoca in cui il contatto è ancora più diretto attraverso i social media?

qual è la tua idea di eroe e come lo raffiguri quando devi fare un'illustrazione o un concept?

Sì. Spesso parlo di questa cosa con i miei studenti: devono essere agili, devono essere in grado di lavorare utilizzando diversi strumenti e medium, essere flessibili nel modo in cui lavorano, ma l’unica cosa che non cambierà mai è la loro immaginazione e la loro capacità di trasformarla in un’immagine. Penso che l’illustrazione tradizionale (digitale o a mano) abbia importanza perché il ritmo della comunicazione non viene imposto dal medium stesso, ma dipende dallo spettatore decidere dove vedrà queste immagini. Penso che ci sia un posto per ogni forma di comunicazione, i confini una volta erano più rigidi e oggi sono molto più fluidi. Non temo l’invasione di immagini che stiamo subendo, perché la maggior parte sfuggono, vengono dimenticate. Ciò che rimane è ciò che è realmente interessante.

Come saprai, c’è stata una breaking news nel weekend: la Warner Bros TV e Amazon sarebbero in trattative per realizzare una serie tv.

Quindici anni fa la Trilogia del Signore degli Anelli ha plasmato un nuovo modo di vedere il fantasy a livello visivo. Negli ultimi anni è capitato lo stesso con Game of Thrones. Cosa ne pensi della serie e di come sta colpendo l’immaginario collettivo?

Una serie come Il Trono di Spade è una specie di film serializzato. Le prime puntate avevano un budget più ridotto, ma oggi ogni episodio costa come un film. Sta capitando lo stesso con i videogiochi: una volta costavano meno, oggi fanno girare tantissimi soldi. Ora tra film, videogiochi e serie televisive ci sono tre media differenti che hanno la stessa possibilità di creare immaginari fantastici.

Le tue illustrazioni, anche quando raffigurano il fantastico, hanno sempre delle radici ben piantate nella realtà e nella storia. Sappiamo che l’Italia è uno dei tuoi riferimenti, in questo senso, e trovandoci nello splendido contesto di Lucca non posso non chiederti qual è la città italiana che ti ispira maggiormente.

L’intero territorio italiano è fonte d’ispirazione per me. L’Italia, come la Grecia, è uno di quei rari posti in cui ogni angolo è ricchissimo di bellezza. Se non piovesse così forte, oggi me ne andrei in giro per la città a fare foto da catalogare per le mie future illustrazioni. C’è un equilibrio meraviglioso tra le città, che hanno proporzioni e un’eleganza davvero stimolanti, e i piccoli dettagli disseminati ovunque. Passo tutto il mio tempo a cercare di capire l’armonia dell’architettura e concentrarmi sui piccoli dettagli che ti permettono di conferire credibilità e realismo a un lavoro. Sarei in grado di passare giornate intere in una città come Lucca, camminando, facendo foto e cercando di ricordare tutte queste cose troppo perfette perché qualcuno possa inventarsele di sana pianta. È come trovarsi letteralmente davanti a un libro vecchio centinaia di anni, tutto quello che uno deve fare è girare le pagine. L’ho citato ieri nel workshop che ho tenuto: le immagini che creiamo come artisti non sono dentro la nostra mente. Ciò che si trova nella nostra mente sono gli strumenti, l’esperienza, la conoscenza, il desiderio di trovare queste immagini. Le immagini sono là fuori, nel mondo: dobbiamo trovarle, non sono nella nostra testa.

Una domanda sul futuro: hai lavorato a Macchine Mortali, il nuovo film di Christian Rivers prodotto da Peter Jackson e tratto dai romanzi di Philip Reeve. So che non puoi dire molto, ma è un progetto che fonde fantasy e fantascienza, è stato stimolante per te?

Ho lavorato solo nove settimane a Macchine Mortali, è stato molto bello lavorarci. Ho creato molti concept, quello che mi affascina è che si tratta di un universo splendido che appartiene a un genere che non ho mai esplorato moltissimo. È molto anacronistico, distopico, postmoderno e futuristico. Quello che mi interessa di questo progetto è che vuole essere realistico, e quindi ecco che sono necessari i dettagli, l’esperienza, integrità. Mi sono divertito molto a lavorarci, anche se non ho idea di quanto del mio lavoro verrà utilizzato nel film definitivo!

So che Christian Rivers e Peter Jackson stavano cercando di fare questo film da anni.

Sì, sono dei grandi fan del romanzo, Christian sta lavorando benissimo e lui ha in mano tutto quanto. Potrebbe essere un film bellissimo, perché i libri sono molto belli. Li ho letti tutti e sette recentemente, sono fantastici, ricchi di inventiva, scritti bene. Visivamente molto stimolanti.