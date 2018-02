tempo di lettura 2'

Pur riconoscendo i meriti dell’industria cinematografica inglese, i BAFTA spesso premiano anche diversi favoriti agli Oscar. Un anno fa, per esempio, molti BAFTA erano andati a vincitori del rispettivo Oscar (Emma Stone, Casey Affleck, Viola Davis, Damien Chazelle…) ma il premio come miglior film andò a La LaLand (l’Oscar come noto andò a Moonlight). A dominare la cerimonia di quest’anno Tre Manifesti a Ebbing, Missouri con cinque premi incluso miglior film. Chiamami col tuo Nome di Luca Guadagnino ha portato a casa il BAFTA come miglior sceneggiatura adattata (James Ivory). Ecco tutti i premi assegnati:

Sono in corso a Londra i BAFTA awards, i premi assegnati dalla British Adacemy of Film and Television Arts considerati gli “Oscar” dell’industria cinematografica inglese (che come sempre includono anche produzioni americane).

MIGLIOR FILM TRE MANIFESTI A EBBING, MISSOURI

Graham Broadbent, Pete Czernin, Martin McDonagh MIGLIOR REGISTA GUILLERMO DEL TORO

La Forma dell’Acqua MIGLIORE ATTRICE PROTAGONISTA FRANCES McDORMAND

Tre Manifesti a Ebbing, Missouri MIGLIOR ATTORE PROTAGONISTA GARY OLDMAN

L’Ora più Buia MIGLIOR FOTOGRAFIA

BLADE RUNNER 2049

Roger Deakins MIGLIOR SCENEGGIATURA ORIGINALE

TRE MANIFESTI A EBBING, MISSOURI

Martin McDonagh MIGLIOR SUONO

DUNKIRK

Alex Gibson, Richard King, Gregg Landaker, Gary A. Rizzo, Mark Weingarten MIGLIORE ATTRICE NON PROTAGONISTA

ALLISON JANNEY

I, Tonya MIGLIOR DEBUTTO PER UNO SCENEGGIATORE, REGISTA O PRODUTTORE INGLESE I AM NOT A WITCH

Rungano Nyoni (Writer/Director), Emily Morgan (Producer) MIGLIORI EFFETTI VISIVI BLADE RUNNER 2049

Richard R. Hoover, Paul Lambert, Gerd Nefzer, John Nelson MIGLIORI SCENOGRAFIE LA FORMA DELL’ACQUA

Paul Austerberry, Jeff Melvin, Shane Vieau MIGLIOR ATTORE NON PROTAGONISTA SAM ROCKWELL

Tre Manifesti a Ebbing, Missouri MIGLIOR SCENEGGIATURA ADATTATA CHIAMAMI COL TUO NOME

James Ivory MIGLIOR FILM NON IN LINGUA INGLESE THE HANDMAIDEN

Park Chan-wook, Syd Lim MIGLIOR CORTO INGLESE COWBOY DAVE

Colin O’Toole, Jonas Mortense MIGLIOR CORTO ANIMATO INGLESE POLES APART

Paloma Baeza, Ser En Low MIGLIOR DOCUMENTARIO I AM NOT YOUR NEGRO

Raoul Peck MIGLIOR MONTAGGIO

BABY DRIVER

Jonathan Amos, Paul Machliss MIGLIOR FILM D’ANIMAZIONE

COCO

Lee Unkrich, Darla K. Anderson MIGLIORI COSTUMI IL FILO NASCOSTO

Mark Bridges MIGLIOR TRUCCO E PARRUCCO L’ORA PIÙ BUIA

David Malinowski, Ivana Primorac, Lucy Sibbick, Kazuhiro Tsuji MIGLIOR COLONNA SONORA LA FORMA DELL’ACQUA

Alexandre Desplat EE RISING STAR AWARD

(Voted for by the public) DANIEL KALUUYA MIGLIOR FILM INGLESE TRE MANIFESTI A EBBING, MISSOURI

Martin McDonagh, Graham Broadbent, Pete Czernin CONTRIBUTO INGLESE AL CINEMA Jon Wardle, National Film and Television School

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti!

La 90esima edizione degli Academy Awards, condotta da Jimmy Kimmel per la seconda volta, si terrà nella notte tra il 4 e il 5 marzo.

Trovate tutte le notizie sulla corsa agli Oscar nella nostra sezione speciale!