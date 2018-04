tempo di lettura 4'

A inizio settimana abbiamo appreso che a Philadelphia sono iniziate le riprese di, seguito del film di(qui produttore esecutivo) diretto questa volta da

Ad annunciarlo è stato Sylvester Stallone, co-sceneggiatore della pellicola assieme a Cheo Hodari Coker e protagonista del film nei panni di Rocky Balboa assieme a Michael B. Jordan, che tornerà a interpretare Adonis Johnson (figlio di Apollo Creed). In questo seguito Adonis continuerà il suo addestramento con Rocky in preparazione di uno scontro con Vitor Drago (Florian Munteanu), figlio di Ivan Drago (Dolph Lundgren).

Le riprese si terranno a Philadelphia su produzione della MGM e della Warner Bros. Pictures. A seguire potete trovare il comunicato ufficiale diffuso dalla Warner Bros. Italia con ulteriori dettagli sulla produzione.

A PHILADELPHIA SONO INIZIATE LE RIPRESE SUL RING DI CREED II

UNA PRODUZIONE METRO GOLDWYN MAYER E WARNER BROS. PICTURES

con Michael B. Jordan, Sylvester Stallone e Tessa Thompson ancora una volta nei loro ruoli e Ryan Coogler in veste di produttore esecutivo

Los Angeles – È iniziata a Philadelphia la produzione di Creed II della Metro-Goldwyn-Mayer Pictures (MGM) e Warner Bros. Pictures, con Michael B. Jordan e Sylvester Stallone, che tornano rispettivamente nei ruoli di Adonis Creed e Rocky Balboa. Creed II è un nuovo capitolo della saga di Rocky, e il sequel del grande successo del 2015 Creed – Nato per combattere, che ha incassato oltre 170 milioni di dollari al box office in tutto il mondo. Ryan Coogler (Black Panther), che ha diretto il primo film, torna a far parte della franchise in veste di produttore esecutivo in Creed II. La regia di questo nuovo film è affidata a Steven Caple Jr., che ha diretto l’acclamato The Land del 2016.

“Quando ho scritto e diretto Creed – Nato per combattere, volevo raccontare la storia di una famiglia da una nuova prospettiva, rendendo al contempo omaggio ai personaggi di Rocky con i quali tutti siamo cresciuti e che tanto abbiamo amato. Conosco le innegabili doti da regista di Steven fin dai tempi in cui frequentavamo la scuola di cinema presso la USC, quindi non vedo l’ora di vedere ciò che lui, Sly, Mike e Tessa apporteranno in questo nuovo capitolo“, ha affermato Coogler.

Caple Jr. ha dichiarato: “È un onore far parte del franchise e lavorare con una squadra così affidabile. Il progetto mi ha attratto perché sono da sempre un fan di Rocky, e mi piacciono le storie con un cuore e una sostanza. Ma è da quando Ryan ha messo il suo tocco su Creed – Nato per combattere, che ho percepito un altro livello di connessione con la serie di film. Mi è parso più intimo per varie ragioni. Questo nuovo Creed è una storia che va al di là del ring e che affronta temi come la famiglia, le eredità e le paure. Sono entusiasta di condividere il mio punto di vista e collaborare con un cast e una troupe di così grande talento“.

“Ryan e Steven sono le voci della loro generazione, e la loro visione condivisa per Creed ha fatto conoscere la serie di Rocky a un pubblico completamente nuovo. Sappiamo che gli spettatori accoglieranno con favore il retaggio che Sly ha creato tanti anni fa“, ha affermato il produttore Irwin Winkler.

La vita di Adonis Creed è diventata un equilibrio tra gli impegni personali e l’allenamento per il suo prossimo grande combattimento: la sfida della sua vita. Affrontare un avversario legato al passato della sua famiglia, non fa altro che rendere più intenso il suo imminente incontro sul ring. Rocky Balboa è sempre al suo fianco e, insieme, Rocky e Adonis si preparano ad affrontare un passato condiviso, chiedendosi per cosa valga la pena combattere per poi scoprire che nulla è più importante della famiglia. Creed II è un ritorno alle origini, alla scoperta di ciò che un tempo ti ha reso un campione, senza dimenticare che, ovunque andrai, non puoi sfuggire al tuo passato.

Ritornano nei ruoli del primo film: Tessa Thompson nei panni di Bianca, Phylicia Rashad in quelli di Mary Anne, Wood Harris nei panni di Tony ‘Little Duke’ Burton, e Andre Ward nel ruolo di Danny ‘Stuntman’ Wheeler. Completano il cast Florian “The Big Nasty” Munteanu nella parte di Viktor Drago, Dolph Lundgren torna a ritrarre Ivan Drago, e Russell Hornsby veste i panni di Buddy Marcelle. Creed II sarà distribuito nei cinema statunitensi dalla MGM a partire dal 21 novembre 2018, mentre la Warner Bros. Pictures distribuirà il film a livello internazionale.

Caple Jr. dirige il film da una sceneggiatura originale scritta da Stallone basata sui personaggi della serie di Rocky. Il film è prodotto da Irwin Winkler, Charles Winkler, William Chartoff, David Winkler, Kevin King-Templeton e Stallone. Coogler, Jordan e Guy Riedel saranno i produttori esecutivi.

Collabora con Caple Jr. una squadra creativa guidata dal direttore della fotografia Kramer Morgenthau (Thor: The Dark World; Il trono di spade); lo scenografo Franco Carbone (I mercenari – The Expendables; Billionaire Boys Club); la costumista Lizz Wolf (A Single Man; Dreamgirls); lo scenografo Jesse Rosenthal (Black Panther; L’ultima parola – la vera storia di Dulton Trumbo); il coordinatore dei combattimenti Daniel Hernandez (Avengers: Infinity War; Fast & Furious 8); il consulente tecnico di boxe Robert Sale (Il grande match; Alì); il coordinatore degli effetti speciali Patrick White (Baby Driver – il genio della fuga; Deepwater: inferno sull’Oceano) e il produttore VFX Crystal Dowd (Straight Outta Compton; Pitch Perfect 2). Le riprese si svolgeranno principalmente a Philadelphia, mentre altre location saranno nel New Mexico.

Creed – Nato per combattere, diretto da Coogler, è stato distribuito in Italia da Warner Bros. Pictures a Gennaio del 2016, ed è valso a Stallone vari premi, tra cui un Golden Globe per la Migliore Interpretazione di un attore in un Ruolo non Protagonista, e una nomination all’Oscar come Miglior Attore Non Protagonista.