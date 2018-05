tempo di lettura 2'

Uscirà il 7 giugno grazie ad Adler Entertainment, il film dei Fratelli D’Innocenzo presentato alla 68esima edizione della Berlinale nella sezione Panorama.

Prima di allora, però, la pellicola verrà presentata in anteprima gratuita a un numero limitato di spettatori in quattro città d’Italia. A ogni proiezione parteciperanno i due giovani registi Damiano e Fabio D’Innocenzo; in particolare la proiezione di Firenze verrà introdotta da loro in compagnia dal nostro Gabriele Niola.

Per ottenere i biglietti gratuiti basta cliccare il link sottostante, selezionare la città e il numero di posti da riservare, rispondere alla mail di registrazione e presentarsi al cinema mezz’ora prima dell’inizio muniti di invito.

ROMA – Cinema Quattro Fontane

21 Maggio / 20:00

FIRENZE – Cinema Portico

22 Maggio / 20:30

MILANO – Anteo Palazzo del Cinema

23 Maggio / 19:40

TORINO – Cinema Massimo

24 Maggio / 21:00

La sinossi:

Mirko e Manolo sono due bravi ragazzi della periferia di Roma, fino al momento in cui guidando a tarda notte investono un uomo e decidono di scappare. La tragedia si trasforma in un apparente colpo di fortuna: l’uomo che hanno ucciso è un pentito di un clan criminale di zona e facendolo fuori i due giovani si sono guadagnati un ruolo, il rispetto e il denaro che non hanno mai avuto.

La Terra dell’Abbastanza racconta prima di tutto una storia di amicizia, ma parla anche dell’assuefazione al male, come spiegano i due registi: “I due ragazzi protagonisti uccidono involontariamente un uomo e scelgono la via più facile, quella del silenzio, ma i fantasmi di quest’evento non gli lasciano tregua. Così cominciano a corazzarsi dai sensi di colpa. Credono sia più facile accumulare ulteriore carico di disumanizzazione invece che ripulirsi da quanto è accaduto. Al punto da non sentire più niente, coscienza compresa”.

Nel cast Andrea Carpenzano, Matteo Olivetti, Milena Mancini, Max Tortora e Luca Zingaretti.