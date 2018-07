tempo di lettura 1'

Il 20 luglio arriverà nelle sale americane, sequel dell’horror del 2014 Unfriended.

Come rivelato da un comunicato informativo arrivato in alcune sale degli Stati Uniti (ed ora online), il film potrebbe contenere ben 2 finali differenti con due versioni della stessa pellicola.

Accade spesso che un progetto filmico possa avere un finale alternativo che poi viene inserito nella versione home video. Non sappiamo però come la questione di Unfriended: Dark Web sarà trattata per i mercati esteri. Vi terremo aggiornati.

In a really weird turn of events, Unfriended: Dark Web will have not one but two separate endings in theaters. pic.twitter.com/jqaqHmqYAZ

— rob trench (@robtrench) July 13, 2018