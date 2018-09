tempo di lettura 1'

Grazie a Impawards possiamo ammirare dei character poster di, western presentato in concorso al Festival di Venezia (dove ha vinto il premio per la miglior regia) diretto da Jacques Audiard con protagonisti John C. Reilly e Joaquin Phoenix.

Nel cast, insieme a loro, anche Jake Gyllenhaal e Riz Ahmed. Potete vedere il trailer qui sopra, mentre trovate la nostra recensione in questa pagina e la nostra videorecensione in questa pagina.

Ecco i poster:

Questa la sinossi ufficiale:

Charlie ed Eli Sisters vivono in un mondo selvaggio e ostile. Hanno le mani sporche di sangue: sangue di criminali, ma anche di innocenti. Non hanno scrupoli a uccidere. È il loro lavoro. Charlie, il fratello più giovane, è nato per ucci dere. Eli, invece, sogna una vita normale. Il Commodoro li ingaggia per scovare un uomo e ucciderlo. Comincia così una spietata caccia dall’Oregon alla California: un viaggio iniziatico che metterà alla prova l’insano legame tra i due fratelli. Un sentiero che condurrà alla loro umanità?

