Attraverso un post pubblicato sulla piattaforma è stato reso noto che Netflix si occuperà dello sviluppo di una nuova serie di film e della serie TV basati sulla popolare saga letteraria di C. S. Lewis.

Netflix, in virtù dell’accordo siglato con la C.S. Lewis Company, si occuperà della produzione di show tv e lungometraggi insieme a Mark Gordon di Entertainment One (eOne), con Douglas Gresham e Vincent Sieber in qualità di produttori esecutivi della serie e di produttori dei film.

Non è ancora chiaro se Le Cronache di Narnia: la Sedia d’Argento, annunciato al Comic-Con di Parigi circa un anno fa per la regia di Joe Johnston, responsabile di film come The Rocketeer, Jumanji, JurassicPark III e Captain America: il Primo Vendicatore, rientrerà nell’accordo (stando alle informazioni del tempo, doveva essere appunto prodotto da eOne, insieme a C.S. Lewis Company, Sony TriStar Pictures e The Mark Gordon Company).

[UPDATE] Ecco anche il testo italiano del comunicato stampa diffuso da Netflix:

Sulla base di un accordo pluriennale con The C.S. Lewis Company, Netflix darà vita alle incredibili storie ambientate nell’universo di Narnia con nuovi film e serie TV disponibili in esclusiva per gli utenti di tutto il mondo. I titoli generati da questa collaborazione saranno produzioni originali Netflix, Mark Gordon di Entertainment One (eOne), Douglas Gresham e Vincent Sieber saranno produttori esecutivi delle serie e produttori dei film. In totale, i romanzi della serie “Le cronache di Narnia” hanno venduto oltre 100 milioni di copie e sono stati tradotti in più di 47 lingue in tutto il mondo. Per la prima volta, grazie a questo accordo, i diritti dei sette libri che compongono la saga sono proprietà di una sola compagnia.

«Le splendide storie di C.S. Lewis hanno conquistato il cuore di generazioni di lettori in tutto il mondo», afferma Ted Sarandos, Chief Content Officer di Netflix. «Intere famiglie si sono innamorate di personaggi come Aslan e dell’intero universo di Narnia, siamo molto emozionati perché Netflix diventerà la loro casa nei prossimi anni».

«È meraviglioso sapere che il pubblico di tutto il mondo potrà scoprire nuovi aspetti del mondo di Narnia. Le nuove tecnologie di produzione e distribuzione avanzata ci consentiranno di far vivere ancora una volta le avventure dei protagonisti in tutto il mondo», osserva Douglas Gresham, figlio adottivo di C.S. Lewis. «Netflix rappresenta il medium migliore per questo progetto, non vedo l’ora di lavorare con loro per realizzarlo».

«Narnia rappresenta un fenomeno raro, una storia che supera i confini geografici, amata da diverse generazioni», afferma Mark Gordon, Presidente e Chief Content Officer, Film & Television di eOne. «eOne ed io siamo emozionati di poter collaborare con la C.S. Lewis Company e con Netflix, che trasformeranno l’universo di Narnia in film e serie TV. Non potremmo essere più felici di iniziare a lavorare su queste nuove produzioni».