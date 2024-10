Le Cronache di Narnia: Saoirse Ronan risponde alle voci sulla sua partecipazione ai film

Pubblicazione: 04 ottobre alle 16:13

Negli ultimi giorni hanno iniziato a circolare voci sull'ingresso di Saoirse Ronan nel cast dei nuovi film de Le Cronache di Narnia che Greta Gerwig sta sviluppando per Netflix.

Non mi ha ancora chiesto nulla. Sta scrivendo. Abbiamo una sorta di rapporto in cui io vado da lei e le dico, 'Allora, sarò nel cast del tuo prossimo film... volevo solo fartelo sapere!' E lei ci pensa un po' e poi dice, 'Va bene'.

Ieri sera l'attrice ha deciso di rispondere a queste indiscrezioni durante la sua partecipazione al Jimmy Kimmel Live!, spiegando il rapporto peculiare che ha con la regista di

Ronan ha recitato nel debutto alla regia in solitaria di Gerwig, Lady Bird, nel 2017, e nella sua seconda opera, Piccole donne, nel 2019. L'attrice è stata nominata all'Oscar per entrambi i film. Nell'intervista con Kimmel ha svelato che sarebbe dovuta essere in Barbie:

Dovevo partecipare a Barbie, ero una Barbie "strana". Avrei passato venti minuti a fare la strana con Kate. Ma stavo girando The Outrun... Sono ancora devastata da questa cosa!

Come dimostrano anche queste sue dichiarazioni, è altamente probabile che Ronan faccia parte in qualche modo del cast di Narnia anche solo per lo stretto rapporto che la lega alla regista. Qualche mese fa aveva confermato a The Wrap che avrebbe chiamato la regista per discutere di un possibile ruolo.