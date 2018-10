tempo di lettura 2'

Riceviamo e condividiamo il comunicato stampa appena diramato dalla Disney relativo a tutte le attività previste dalla major per la celebrazione deiin occasione della prossima edizione del Lucca Comics & Games.

Oltre a una serie di proiezioni dei film Marvel è in programma anche una presentazione con alcune anticipazioni sui film Disney in arrivo nel 2019.

Vi ricordiamo che, quest’anno, la manifestazione comincerà il 31 ottobre per terminare il 4 novembre. Le redazioni dei network BAD saranno, ovviamente, presenti.

DISNEY ITALIA CELEBRA 10 ANNI DI MARVEL STUDIOS

A LUCCA COMICS & GAMES 2018

E PRESENTA IN ANTEPRIMA ALCUNE DELLE

NOVITA’ IN ARRIVO NEL 2019

Una maratona cinematografica ripercorrerà il decennio

di successi che hanno reso i supereroi Marvel celebri

per il pubblico di tutto il mondo.

Giovedì 1° novembre, inoltre, il pubblico della manifestazione

potrà assistere ad alcune anticipazioni sui film in arrivo

nel 2019, distribuiti da The Walt Disney Company Italia.



Milano, 10 ottobre 2018 – The Walt Disney Company Italia celebra i primi 10 anni di Marvel Studios con una maratona cinematografica in occasione di Lucca Comics & Games 2018. Dal 31 ottobre al 4 novembre, il festival internazionale del fumetto, del cinema d’animazione, dell’illustrazione e del gioco, giunto al suo 52° anno, ospiterà infatti le proiezioni dei successi che, a partire dal 2008 con l’uscita nelle sale del film Iron Man fino al più recente Ant-Man and The Wasp, hanno reso i supereroi Marvel celebri per il pubblico di tutto il mondo.

In attesa dell’arrivo del film Captain Marvel, che sarà dal 6 marzo nelle sale italiane, i fan potranno rivivere sul grande schermo le emozionanti vicende live action dei loro beniamini a partire dalla trilogia dedicata al miliardario Tony Stark, con la proiezione di Iron Man, Iron Man 2, Iron Man 3; la saga del dio del Tuono, con la visione di Thor, Thor: The Dark World, Thor: Ragnarok; quella di Captain America, con i film Captain America – Il Primo Vendicatore, Captain America: Il Soldato d’Inverno, Captain America: Civil War; i blockbuster dedicati al team di supereroi più potenti della Terra, ovvero The Avengers, Avengers: Age of Ultron e Avengers: Infinity War; i film che vedono protagonista il supereroe in grado di rimpicciolirsi Ant-Man e Ant- Man and The Wasp; gli improbabili eroi capitanati da Star Lord in Guardiani della Galassia e Guardiani della Galassia Vol. 2, passando per il multiverso di Doctor Strange e la tecnologia avanzata del Wakanda in Black Panther.

Giovedì 1° novembre, inoltre, il pubblico della manifestazione potrà assistere alla presentazione esclusiva di alcune tra le novità in arrivo nelle sale nel 2019 distribuite da The Walt Disney Company Italia.