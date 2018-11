tempo di lettura 2'

A seguire potete trovare il Comunicato Stampa con cuiha annunciato l’arrivo del film di Dampyr.

SERGIO BONELLI EDITORE, BRANDON BOX E EAGLE PICTURES ANNUNCIANO UN ACCORDO EPOCALEIl celebre personaggio a fumetti Dampyr diventa il protagonista di un lungometraggio per il cinema

MILANO, ITALIA (3 NOVEMBRE 2018) – Sergio Bonelli Editore, Brandon Box e Eagle Pictures sono lieti di annunciare la trasposizione in un film live-action del celebre personaggio a fumetti Dampyr. Le tre aziende si sono riunite per costruire una co-produzione internazionale, che porterà il film al grande pubblico il 23 Gennaio 2020.

“Siamo oltremodo lieti di lavorare alla trasposizione filmica di uno dei nostri personaggi a fumetti più longevi e di successo” ha dichiarato il Direttore Editoriale Michele Masiero. “Il primo film dell’Universo Bonelli, che siamo orgogliosi di co-produrre con due straordinarie aziende”.

“Siamo orgogliosi di aver reso possibile questo storico progetto con Sergio Bonelli Editore e Eagle Pictures” ha detto Andrea Sgaravatti, CEO di Brandon Box. “Fin da quando ho letto i primi numeri ho sempre pensato che Dampyr avrebbe potuto essere un film pazzesco, un sogno che si avvera essere parte dell’Universo Bonelli”.

“Eagle ha completato qualche mese fa la produzione di una serie in partecipazione con MGM e proprio questa sera si terrà a Roma il party per il termine delle riprese in Italia di Six Underground, il nuovo film di Michael Bay di Netflix per cui Eagle ha curato la produzione esecutiva, ma quello che ci rende più orgogliosi ed emozionati è essere qui a Lucca Comics per poter annunciare insieme a Sergio Bonelli Editore e Brandon Box questa nuova fantastica collaborazione”, ha detto Simone Bencini Direttore Generale Eagle Pictures SpA”.

Sergio Bonelli Editore

Sergio Bonelli Editore S.p.A. è uno degli editori di fumetto più importanti del mondo, con una libreria di migliaia di storie prodotte, caratterizzata da una grande varietà di pubblicazioni, che intrattengono milioni di lettori da quasi settant’anni. Il catalogo fumettistico della Sergio Bonelli Editore S.p.A. include alcuni dei personaggi più popolari della cultura popolare italiana come Tex Willer, Dylan Dog, Zagor, Mister No, Martin Mystère, Dragonero, Nathan Never e Julia. Leader del mercato fumettistico italiano, Sergio Bonelli Editore ha aperto un braccio produttivo per cinema e televisione, Bonelli Entertainment, per sviluppare progetti basati sui propri personaggi e sulle proprie storie originali. Per ulteriori informazioni, visitate il sito ufficiale www.sergiobonelli.it.

Brandon Box

Brandon Box è una casa di produzione specializzata in fiction, broadcasting e advertising, che realizza spot Tv e operia nel campo del branded content realizzando web series e virali. Ha da sempre una grandissima passione per la fiction e per i fumetti, e ha aperto una web tv, Brandon TV, che distribuisce contenuti brevi per i device mobile. Per ulteriori informazioni, visitate il sito ufficiale www.brandonbox.com.

Eagle Pictures

Eagle Pictures è uno dei principali operatori del settore dell’entertainment in Italia. È una società di produzione e distribuzione integrata presente in ogni segmento della catena di sfruttamento del prodotto filmico, dalla produzione e acquisizione dei diritti alla distribuzione attraverso i canali cinema, home video, televisione (Pay TV e Free TV) e Digital Rights/New Media.