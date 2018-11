tempo di lettura 1'

Come vi abbiamo spiegato ieri sera , è alquanto probabile che, il cinecomic conaccolto dalla critica in maniera tutt’altro che esaltante, possa consolidare, nei prossimi giorni, la sua già notevole performance commerciale.

Il tutto grazie alla piazza cinese dove, nel primo giorno di programmazione, ha già stabilito il record di incassi in ambito di cinecomic dedicati a singoli personaggi.

Il traguardo dei 700-750 milioni di dollari worldwide è, a questo punto, a portata di mano e, con la complicità di un budget abbastanza contenuto (100 milioni esclusa P&A quando, per dire, un Ant-Man and the Wasp si attesta su una cifra compresa fra i 160 e i 195), il film è destinato ad andare notevolmente in attivo.

Nelle ore scorse, a margine del debutto in Cina, Tom Hardy e la Sony hanno diffuso online due poster e un banner destinati proprio a questo mercato.

Il film racconta le origini di Venom ed è diretto da Ruben Fleischer su uno script di Scott Rosenberg, Jeff Pinker e Kelly Marcel. Alla produzione Avi Arad, Matt Tolmach e Amy Pascal. Nel cast Tom Hardy, Riz Ahmed, Michelle Williams, Woody Harrelson, Jenny Slate e Ron Cephas Jones.

Venom è uscito nelle nostre sale il 4 ottobre 2018.