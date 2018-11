[…]

In qualità di Editor-in-Chief della Marvel, Stan “The Man” Lee ha fatto della sua voce la voce delle stesse storie. Scrivendo praticamente ogni testata della Marvel lavorando ad altri luminari come Jack Kirby, Steve Ditko, Don Heck, Gene Colan e John Romita, Stan cominciò a creare un universo fatto di continuità interconnessa, dove per i fan era come se potessero incontrare un supereroe ad ogni angolo di strada.

La Marvel e l’intera The Walt Disney Company salutano la vita e la carriera di Stan Lee e nutrono un’imperitura gratitudine per i suoi ineguagliabili traguardi. Ogni volta che aprirete un fumetto della Marvel, Stan sarà lì.

Vi preghiamo, oggi, di unirvi a noi nel ricordo di Stan “The Man” Lee.