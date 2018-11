tempo di lettura 2'

Nelle ore scorse, abbiamo purtroppo appreso della scomparsa di, il regista Premio Oscar nel 1988 per L’Ultimo Imperatore spentosi all’età di 77 anni.

Abbiamo già pubblicato una rassegna di tributi diffusi online da esponenti del mondo dello spettacolo, dell’intrattenimento e della politica (potete trovarli in questa pagina).

Fra i vari colleghi che lo hanno ricordato c’è anche Terry Gilliam che, su Facebook, ha pubblicato un tributo a Bertolucci, ma anche a Nicolas Roeg, Ricky Jay, anche loro recentemente scomparsi.

Abbiamo contattato Gilliam per chiedergli una piccola dichiarazione ulteriore.

Ecco cosa ci ha detto:

Che shock. Giusto un mese fa io e lui stavamo discutendo del suo prossimo film, era pieno di vita e di entusiasmo. Per me era una fonte di ispirazione continua. Un creatore di grande bellezza e di idee audaci. Che perdita.

What a shock! Only a month ago, he and I were discussing his next film, full of life and enthusiasm. For me, he was a permanent inspiration. A creator of great beauty and bold ideas. What a loss.