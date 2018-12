tempo di lettura 2'

Mancano ormai poche settimane all’uscita diin Italia, e noi di BadTaste.it vogliamo celebrare il film diretto dacon una speciale anteprima/maratona il giorno prima dell’arrivo in sala.

Mercoledì 19 dicembre a partire dalle ore 20:00, infatti, si terrà ad Arcadia Cinema a Melzo (di cui siamo media partner) la proiezione in anteprima di Bumblebee, seguita dalla proiezione di Transformers di Michael Bay. Un’ottima occasione per vedere il nuovo capitolo della saga in anteprima e per rivedere il primo, spettacolare episodio sul gigantesco schermo della Sala Energia, ma non solo: proietteremo anche alcuni estratti dalle nostre interviste con Travis Knight, Hailee Steinfeld e John Cena, e a tutti i partecipanti verranno consegnati gadget in omaggio. Il tutto al prezzo di un unico biglietto cinematografico!

Per preacquistare i biglietti potete cliccare qui sotto:

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti!

La sinossi del film:

L’anno è il 1987, Bumblebee in fuga si nasconde in uno sfasciacarrozze in una piccola cittadina sulla costa californiana. Charlie (Hailee Steinfeld), quasi diciottenne, sta cercando il suo posto nel mondo quando trova Bumblebee, rotto e segnato dalla battaglia. Quando Charlie lo risveglia, scopre rapidamente che non si tratta del classico maggiolino giallo Volksvagen…

A produrre la pellicola Lorenzo di Bonaventura e Michael Bay, assieme a Chris Brigham, con Steven Spielberg, Brian Goldner e Mark Vahradian come produttori esecutivi.

Nel cast Hailee Steinfeld, Pamela Adlon, John Cena, Stephen Schneider, Jorge Lendeborg Jr., Jason Drucker, Kenneth Choi, Ricardo Hoyos, Abby Quinn, Rachel Crow, e Grace Dzienny.

L’uscita dello spin-off, scritto da Christina Hodson e diretto da Travis Knight, è fissata al 21 dicembre 2018 (il 20 in Italia).

L’ultimo capitolo della saga principale, Transformers: L’Ultimo Cavaliere, è uscito il 23 giugno 2017, il 22 in Italia.