tempo di lettura 1'

In queste giornate così ricche di trailer, fra promo già arrivati online e altri in dirittura di arrivo, abbiamo anche modo di ammirare la prima foto ufficiale dilo spin-off della saga con protagonisti

La foto è stata condivisa su Twitter dallo stesso Chris Hemsworth.

Teoricamente, fra i trailer in uscita in questi giorni, dovrebbe esserci anche quello di M.I.B.International.

A seguire i Tweet, la foto e il logo ufficiale:

We immediately drew our laser guns and took down one of the largest crime syndicates in the city. Happy to say the streets of London are now safe again. You’re welcome world. #MIBInternational 🕶️ @MenInBlack

— Chris Hemsworth (@chrishemsworth) 7 dicembre 2018