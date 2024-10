Men in Black: il regista spiega perché fu costretto a far evacuare il set a causa di Will Smith

Ospite del podcast di Kelly Ripa, Barry Sonnenfeld, regista del primo Men in Black, ha raccontato un incidente accaduto sul set del film uscito nel 1997.

Immaginate la scena. Ci sono delle serrature per evitare che si apra e qualcuno cada. Dico: "Si gira". E sento Will Smith che dice: "Mi dispiace tanto, Tommy. Baz, prendi la scala". E Tommy risponde: "Va tutto bene, Will. Non preoccuparti”. E io non so cosa sia successo.