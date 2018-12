Spoiler

Alla fine è arrivato. Senza alcun tipo di annuncio da parte dei Marvel Studios e solamente anticipato da voci di corridoio, il trailer di ha poche ore fa fatto il suo debutto onlin e.

Il teaser fa particolarmente leva sul fattore emozione esaltato dalla potentissima colonna sonora firmata ancora una volta – dopo Infinity War – da Audiomachine (il brano è “So Say We All”).

Nonostante i 2 minuti e 30 secondi di durata l’anteprima dice decisamente poco sulla storia del sequel Marvel, ma tiene fede alle promesse mostrando esclusivamente i supereroi sopravvissuti alla Decimazione. La sensazione (e la speranza) è che la campagna promozionale prosegua su questa strada e decida di glissare su tutti gli sviluppi del secondo e terzo atto della pellicola.

L’appuntamento è fissato per l’Italia al 24 aprile 2019, per gli Stati Uniti al 26 aprile.

A seguire vi proponiamo un’analisi nel dettaglio delle inquadrature presenti. Visto che ci addentreremo nel territorio delle speculazioni e faremo riferimento ad alcune foto dal set, l’analisi potrebbe risultare spoilerosa.

Tony Stark alla deriva

Sembrava che sarebbe stato facile, che con l’aiuto di Nebula Tony Stark sarebbe tornato sulla Terra in men che non si dica. I fratelli Russo invece ci colgono alla sprovvista mostrandoci il nostro genio miliardario alla deriva sulla…Benatar, la navicella dei Guardiani della Galassia.

Un messaggio per Pepper

"Signorina Potts, se trovi questa registrazione non rattristarti. La fine è parte del viaggio". Tony Stark decide di registrare un messaggio indirizzato alla "sola persona senza la quale non potrebbe vivere" attraverso quello che gli resta della sua armatura.

Non è la prima volta che Tony usa il suo casco per lasciare un messaggio a Pepper: l'ultima volta era accaduto in Iron Man 3 .

"Essere alla deriva nello spazio senza alcuna possibilità di salvezza è più divertente di quanto sembri. Cibo e acqua sono finiti 4 giorni fa. L'ossigeno finirà domani mattina". Come dicevamo nell'introduzione, un panorama così desolato è decisamente inaspettato. Sappiamo già che Tony riuscirà a trovare un modo per tornare sulla Terra (come dimostrano foto dal set in cui lo troviamo in altri posti), però fa comunque specie trovare il Vendicatore rassegnato alla morte.

"Eppure quando mi addormenterò tu sarai nei miei sogni, sempre tu".

A questo punto sorge spontanea la domanda: come farà Stark a scampare alla morte ? I Vendicatori sulla Terra troveranno un modo per salvarlo? Il problema è che nessuno conosce l'esatta collocazione di Tony, i telegiornali lo danno già per morto/disperso tant'è che Steve in Infinity War dice che "la Terra ha perso il suo miglior difensore". Possibile, allora, che a salvarlo sarà una supereroina dai poteri cosmici che conosceremo ufficialmente il prossimo marzo? Ricordiamo che Valchiria dovrebbe essere sopravvissuta, perciò magari anche lei avrà un ruolo da giocare.

Tony sembra da solo, ma in realtà dovrebbe essere in compagnia di...











Nebula

È la sola dei Guardiani a essere sopravvissuta alla Decimazione di Thanos su Titano (Rocket è in Wakanda, ricordiamo). Ha perso una sorella, dei compagni, lo scontro con Thanos. Non sorprende che anche Nebula sembri particolarmente afflitta.

Qui assistiamo a un momento in cui appoggia la mano sulla spalla di Tony. Entrambi hanno accettato il loro destino?



La pace di Thanos

Thanos ha fatto quello che aveva annunciato. Ha sterminato il 50% di tutti gli esseri viventi e adesso si gode la sua pace, contemplando l’universo. Qui notiamo la sua armatura “appesa al chiodo” come uno Spaventapassari.

Si tratta di un’immagine presa pari pari dai fumetti:

Ecco anche un’inquadratura con Thanos in versione “Gladiatore” che passeggia tra i campi (da notare il guanto dell’Infinito che risulta ancora danneggiato). Notate poi l’andatura: il Titano sta zoppicando!

La Residenza degli Avengers

Erba incolta, fontane spente, edifici anneriti. Il quartier generale dei Vendicatori è in evidente stato di decadenza e la cosa lascia pensare che sia passato un po’ di tempo dalla Decimazione. Non anni, ma almeno qualche mese.

Nella gallerie qui in alto potete fare un confronto con la residenza negli altri film Marvel.

Vendicatori abbattuti

Steve, salutato l'aspetto da “ Nomad ” e tornato nei panni di un civile, si abbandona ad un momento di sconforto; il Capitano ha qui dei capelli più corti rispetto a un momento successivo nel trailer quando parla con Natasha dell'ultima missione: quanto tempo è passato? Non sembra, comunque, che se la stia passando molto bene: sta ancora ripensando ai compagni caduti o sono arrivate altre cattive notizie?

Vedova Nera . "Ha sterminato il 50% degli esseri viventi". L'attrice qui ha ancora i capelli corti e biondi, a riprova che qui si tratta della prima parte del film: già sappiamo, infatti, che nel corso della storia avverrà un certo distacco temporale dalla Decimazione visto che in Vedova Nera appariva con i capelli lunghi e rossi (e con le punte bionde).



Ma con chi sta parlando Nat? Di sicuro la spiegazione sull’accaduto non è necessaria a chi era presente al momento dello schiocco, perciò la sensazione è che stia parlando a qualcuno che si trovava magari in un altro “regno” durante l’accaduto. Qualcuno che davano per disperso... Ci riferiamo, naturalmente, al personaggio che arriva alla fine del trailer, Scott Lang (da notare, inoltre, che nelle due scene Natasha indossa gli stessi indumenti). "Thanos ha fatto esattamente quello che aveva annunciato" sentiamo dire a. "Ha sterminato il 50% degli esseri viventi". L'attrice qui ha ancora i capelli corti e biondi, a riprova che qui si tratta della prima parte del film: già sappiamo, infatti, che nel corso della storia avverrà un certo distacco temporale dallavisto che in alcune foto dal set risalenti allo scorsoappariva con i capelli lunghi e rossi (e con le punte bionde).Ma con chi sta parlando Nat? Di sicuro la spiegazione sull’accaduto non è necessaria a chi era presente al momento dello schiocco, perciò la sensazione è che stia parlando a qualcuno che si trovava magari in un altro “regno” durante l’accaduto. Qualcuno che davano per disperso... Ci riferiamo, naturalmente, al personaggio che arriva alla fine del trailer, Scott Lang (da notare, inoltre, che nelle due scene Natasha indossa gli stessi indumenti).

Peter Parker , ma - a sorpresa - anche Shuri , sorella di T’Challa e quella che si sperava fosse l’ultima speranza del Wakanda di avere un sovrano in attesa del ritorno della Pantera Nera.



La cosa cozza con una Angela Bassett che sosteneva che sia Shuri che sua madre erano sopravvissute allo schiocco. Un'anticipazione della trama o un errore? Scott Lang è presente tra gli ologrammi dei “dispersi” che Bruce sta osservando con sconforto, ignaro del fatto che al momento dello schiocco Ant-Man si trovava nel Regno Quantico. Tra i “caduti” troviamo non solo il giovane, ma - a sorpresa - anche, sorella di T’Challa e quella che si sperava fosse l’ultima speranza del Wakanda di avere un sovrano in attesa del ritorno della Pantera Nera.La cosa cozza con una dichiarazione diche sosteneva che sia Shuri che sua madre erano sopravvissute allo schiocco. Un'anticipazione della trama o un errore?

Ecco Thor, in abiti civili, più simile ad una divinità caduta che al possente e invincibile Dio del Tuono che abbiamo ammirato in Infinity War; consapevole di aver - come tutti - fallito, appare in quella che sembra una delle stanze adibite al recupero dello SHIELD, nella residenza degli Avengers. In primo piano, sfocatissimo, un piatto o una tazza fumante.







Un grande ritorno

Si è fatto attendere e alla fine è arrivato. Occhio di Falco è stato il grande assente di Avengers: Infinity War e adesso lo ritroviamo sotto una nuova veste.

Natasha (con un look che indica lo scorrere del tempo rispetto a come l’abbiamo lasciata in Infinity War e a come la vediamo nei pochi spezzoni di questo trailer) è andata infatti alla ricerca del suo ex compagno disperso, ma invece di Clint ha trovato qualcuno di ben diverso...

Reduce dalla (probabile) scomparsa della sua famiglia, Clint veste i panni dell’iconico Ronin e sembra essersi dato alla via del vigilante mascherato, facendo piazza pulita a Tokyo di quelli che probabilmente sono membri della nota organizzazione criminale giapponese, la Yakuza .





Un membro della Yakuza dovrebbe essere interpretato dall'attore Hiroyuki Sanada, Nell'inquadratura in questione (ma anche in quella precedente) notiamo l'uomo che si toglie il cappuccio e anche...una maschera. Proprio come il Ronin dei fumetti.Un membro della Yakuza dovrebbe essere interpretato dall'attore Hiroyuki Sanada, scritturato dai Marvel Studios l'anno scorso.







Un arrivo a sorpresa

Il finale del trailer si solleva un po' grazie a una vecchia conoscenza. È Scott Lang, che piomba nel quartier generale dei Vendicatori. "Salve, c'è qualcuno in casa? Sono Scott Lang, ci siamo conosciuti qualche anno fa, all'aeroporto in Germania, ero parecchio grosso".

Sul volto di Steve si legge lo sconcerto. Come si vedeva nella prima parte del trailer gli Avengers davano Ant-Man per morto. Il motivo è dovuto al fatto che (come scopriamo in Ant-Man and the Wasp ) Scott Lang era disperso perché intrappolato nel Regno Quantico. "È un vecchio messaggio?" chiede Natasha. A questo punto è possibile che Scott abbia trovato il modo per uscire dal Regno da solo (o magari con l'aiuto di qualche sopravvissuto...Luis?).

"È al portone" conclude Vedova Nera. I Vendicatori da questo momento potranno contare su un'altra persona. Scott sembra particolarmente euforico: ha scoperto qualcosa? È riuscito - grazie al Regno Quantico - ad attraversare dimensioni parallele, tornare indietro indietro nel tempo, ritornare nel presente e vuole pertanto proporre ai suoi amici che questa è la strada giusta per vincere su Thanos? Forse...





Uniti per l’ultima volta

Ecco Steve e Natasha a bordo di un jet: il Capitano appare qui senza barba e con la divisa già vista nel Soldato d’Inverno . La donna fa riferimento a una nuova missione.

Lui stringe tra le mani la sua vecchia bussola con la foto di Peggy , smarrito. Non ha mai smesso di pensare a lei. Che si tratti di un indizio della piega che prenderà la storia?

"Funzionerà, Steve". I Vendicatori sembrano qui pronti per un'ultima missione.

"Lo so bene, perché altrimenti non saprei che fare". Di qual missione si tratta? A giudicare dalle parole del Capitano sembra che questa sia l'ultima possibilità per i Vendicatori.



Come già detto, e nonostante il trailer non faccia alcun riferimento alla cosa, i salti temporali dovrebbero giocare un ruolo importantissimo all'interno dello storia. Possibile che qui Steve e Natasha siano pronti al "primo salto"?







Il titolo

Alla fine, il titolo del film si è davvero rivelato Endgame. Qualcosa ci dice che la decisione non sia stata presa così facilmente e che le cose siano cambiate un po’ in corso d’opera. I fratelli Russo hanno sin da subito mantenuto il più stretto riserbo sulla cosa, arrivando a negare alcuni mesi fa che si trattasse di una parola pronunciata in Avengers: Infinity War. “Endgame” (fine dei giochi) è effettivamente una parola pronunciata da Doctor Strange nel film, subito dopo aver consegnato la Gemma del Tempo a Thanos, perciò qualcosa effettivamente non quadra.

Una delle prime attestazioni del titolo in questione risale allo scorso maggio, quando alcuni fan avevano proposto Endgame come titolo dopo aver visto al cinema il film dei fratelli Russo. A fine giugno, poi, il direttore della fotografia del quarto film Trent Opaloch aveva gettato benzina sul fuoco inserendo “Avengers: Endgame” nel suo curriculum. Inutile dire che la voce è stata rimossa nel giro di pochissimo, ma oramai il danno era stato fatto.

Finito il silenzio la stampa, la speranza è che i Russo prima o poi si pronuncino sulla questione.

Qualcosa non torna

Uno dei fotogrammi del trailer è decisamente criptico. A primo impatto questo potrebbe sembrare un video da una telecamera di sorveglianza che mostra Scott Lang davanti al portone della residenza degli Avengers. Perché, allora, il filmato riporta un minutaggio come se si trattasse di un video registrato? E perché in alto a sinistra reca la scritta STRAT 1S03 (non 1983) – ARCHIVE? Si tratta di un filmato d’archivio? I conti non tornano.

In ogni caso, i Marvel Studios hanno già dimostrato di saper manipolare diligentemente il materiale da mostrare ai fan per preservarli da troppe anticipazioni: quante sequenze in questo trailer sono state appositamente inserite e montate con il fine del depistaggio?

Una cosa su cui riflettere…

E il prossimo trailer?

Se la campagna promozionale seguirà lo stesso schema di Avengers: Infinity War, il prossimo passo sarà uno spot al Super Bowl previsto per il 3 febbraio 2019. Nelle prossime ore, intanto, arriverà anche il primo trailer di Spider-Man: Far From Home.

Il film è stato diretto da Anthony e Joe Russo ed è stato scritto da Christopher Markus e Stephen McFeely. Tra i produttori esecutivi anche Jon Favreau, regista dei primi due Iron Man.

La pellicola sarà nei cinema italiani il 24 aprile 2019.