La fine è parte del viaggio.

Il momento è giunto. I Marvel Studios hanno finalmente diffuso il primo trailer di Avengers 4, il sequel di Infinity War che sarà nei cinema la prossima primavera.

Il titolo – come già si vociferava – sarà effettivamente Endgame. Il riferimento è una battuta di Doctor Strange in Avengers: Infinity War, dopo che Thanos ha raccolto tutte le Gemme: “We’re in the end game now”.

Il trailer svela inoltre che la pellicola sarà nei cinema statunitensi ad aprile e non più a maggio come inizialmente programmato. In Italia arriverà il 24 aprile 2019.

Ecco anche il poster ufficiale:

Quanto attendete Avengers 4? Ditecelo nei commenti!

Gli Avengers torneranno il 3 maggio 2019. Il film è stato diretto da Anthony e Joe Russo ed è stato scritto da Christopher Markus e Stephen McFeely. Tra i produttori esecutivi anche Jon Favreau, regista dei primi due Iron Man.