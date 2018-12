tempo di lettura 1'

Un caso più unico che raro nel panorama hollywoodiano, un’opportunità ghiottissima per tutti/e gli/le aspiranti sceneggiatori/sceneggiatrici.

La Monkeypaw Productions, la casa di produzione di Jordan Peele responsabile di progetti già visti e acclamati quali Key & Peele, Get Out, BlacKkKlansman e dei futuri Us (guarda il PRIMO TRAILER) e la serie reboot di Ai Confini della Realtà, ha aperto un form online per l’invio libero di sceneggiature.

Chiaramente ci sono dei caveat da leggere con attenzione e che potete trovare nella parte destra della pagina tramite la quale proporre il vostro script cinematografico o televisivo.

In sintesi:

Proporre una sceneggiatura tramite il form non stabilisce alcun tipo di relazione di natura riservata con lo studio. Questi significa che gli impiegati della Monkeypaw Productions potrebbero parlare dello script con chiunque vogliono

La Monkeypaw verrà assolta da qualsiasi responsabilità qualora un progetto simile a uno script proposto dovesse essere messo in produzione. Questo perché presso la Monkeypaw Productions vengono costantemente sviluppati progetti che nascono dai propri impiegati o da fonti esterne e non è improbabile che più individui, indipendenti l’uno dall’altro, si ritrovino a lavorare su concept simili

FONTE: AV club