Mentrecontinua la sua corsa al box-office in tutto il mondo (in Italia ha appena superato i 25 milioni di euro) preparando la strada alle nomination agli Oscar, prosegue la pubblicazione di clip e immagini di backstage, permettendo ai fan di immergersi ancor più nel processo creativo alla base del film.

Oggi tocca ancora una volta al regista Bryan Singer, che ha pubblicato un video dietro le quinte di una prova della sequenza in cui i protagonisti registrano per la prima volta il brano Bohemian Rhapsody. Brian May ha ripreso il video di Singer e ne ha spiegato la genesi ai suoi follower:

Questa clip è “rubata” da Bryan Singer, che evidentemente stava filmando con il suo iPhone. Durante le riprese di questa scena mi trovavo nei paraggi, così Gwil mi ha invitato a partecipare! Come sono andato? Beh, ovviamente non sono bravo quanto Gwil, che è un artista rodato! Ci siamo divertiti un sacco! Un giorno mi piacerebbe vedere il resto del video, catturato dalle cineprese che continuavano a girare… In caso vi steste chiedendo perché questo assolo non suoni come l’out-take presente nel film, l’idea di farlo così mi è venuta solo successivamente, quando stavamo rifinendo la colonna sonora. Ad ogni modo, il giorno delle riprese di quella scena non avremmo comunque avuto le attrezzature per fare quella cosa. Nel film, si sente una variante dell’assolo di Bohemian Rhapsody che potrebbe essere stata quella precedente a quella finale usata nel disco. Forse! Questo se non avessimo tenuto il primo take. Onestamente non ricordo!