C’è molta curiosità intorno agli sviluppi futuri delle offerte streaming di giganti del cinema () che, nel corso dei prossimi mesi, cominceranno ad agire in maniera attiva in un settore dove, a livello globale, Netflix ha finora agito quasi indisturbata.

Come noto, prima della fine del 2019, la Disney inaugurerà la sua piattaforma, Disney+, sulla quale confluiranno il catalogo della Casa di Topolino (che verrà rimosso da Netflix), le serie inedite di Star Wars (The Mandalorian il prequel di Rogue One), le nuove serie quelle Marvel e dei mid-budget movie concepiti appositamente per il servizio. Il tutto senza contare la library Fox e National Geographic che arriverà quando la fusione fra le due compagnie sarà ultimata al 100%.

Stando a quanto dichiarato da Todd Sprangler, digital editor di Variety, il colosso dell’entertainment mostrerà una demo di Disney+, nonché un primo assaggio dei contenuti originali SVOD, durante il meeting con gli investitori previsto per il prossimo 11 aprile.

Disney says it will demo Disney+ at its investor day on April 11, including first look at some of the original content for the SVOD service — Todd Spangler (@xpangler) 18 gennaio 2019

Se in quella occasione verrà proposto anche il footage di The Mandalorian non è da escludere che possa poi arrivare anche alla Star Wars Celebration di Chicago che si terrà dall’11 al 15 aprile.

Vi terremo aggiornati…