È stata comunicata con un tweet la fine delle riprese di, lo spin-off di Fast & Furious diretto da(regista di Deadpool 2) incentrato sui personaggi dell’agente dei servizi segreti diplomatici Luke Hobbs (The Rock appunto) e sull’assassino Deckard Shaw (Jason Statham).

A dichiararlo è stato il produttore e socio in affari di The Rock Hiram Garcia.

Ecco il tweet.

With a sunset like that it must mean we’ve officially wrapped our @HobbsAndShaw movie! Huge thanks to our amazing cast & crew for their hard work & tireless effort. Can’t wait to show you guys what we made. #Jumanji here we come. @SevenBucksProd @TheRock @DanyGarciaCo #WeDontStop pic.twitter.com/tMlmZLGiXR

— Hiram Garcia (@hhgarcia41) 27 gennaio 2019