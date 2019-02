tempo di lettura 1'

, nuovo film scritto e diretto da(Star Wars: Gli Ultimi Jedi), descritto come un “giallo contemporaneo”, si trova ora nella fase di post-produzione.

Il cast del progetto è davvero gremito, troviamo infatti nomi come Daniel Craig, Chris Evans, Jamie Lee Curtis, Michael Shannon, Toni Collette, Lakeith Stanfield, Ana de Armas, Don Johnson, Katherine Langford e Christopher Plummer. Nonostante questo non sappiamo molto sul progetto, se non che Craig vestirà i panni di un detective che deve risolvere un crimine.

Recentemente il regista Johnson ha però condiviso in rete delle locandine che mostrano i film che hanno ispirato il suo progetto. Tra queste troviamo Assassinio sul Nilo, Signori, il Delitto è Servito, Delitto sotto il Sole e molti altri. Ecco le foto condivise su Twitter:

For my money the best whodunnit poster of all time pic.twitter.com/hFXaG5lCd6 — Rian Johnson (@rianjohnson) January 31, 2019

Edit room posters: Knives Out edition pic.twitter.com/EXuxDdoti9 — Rian Johnson (@rianjohnson) January 30, 2019

La storia è avvolta nel mistero, ma sappiamo che sarà impostata nel classico stile del giallo deduttivo.

