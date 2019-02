tempo di lettura 4'

Abbonato a ruoli da sbruffone che finisce inevitabilmente punito dagli eventi delle trame in cui è preso,ha avuto dauna chance per un’interpretazione un po’ diversa. Inè Buzz Aldrin, secondo uomo sulla Luna, grande sbruffone, personaggio ingombrante e sempre in luce, l’esatto opposto di Neil Armstrong.

L’abbiamo intervistato per telefono in occasione dell’uscita in Blu-Ray del film, che è anche nominato a 4 Oscar, tutti tecnici.

La ragione per la quale, nonostante sembrasse un contendente buono per le categorie principali, è stato trascurato dall’Academy, sembra secondo alcuni risiedere nelle polemiche relative alla bandiera. Il film infatti non mostra il momento in cui è piantata e questo è stato visto come un gesto non patriottico. Ma forse Corey Stoll non è la persona più giusta a cui chiedere lumi….

“Non lo so. Non ne ho nemmeno la più pallida idea di come funzionino le questioni di Oscar. Non posso proprio iniziare a capire. Credo di non poterti essere utile”

Al di fuori degli Stati Uniti alle volte è difficile capire queste polemiche. Pensi di poter spiegare come mai la mancata inquadratura della bandiera abbia creato questa reazione?

“Credo di non capirlo alla stessa maniera in cui non lo capisci tu. Penso che non fosse una vera polemica perché non ho sentito nessuna argomentazione valida che affrontasse l’argomento”

Ho letto che due tue scene sono state tagliate, in una si decideva se tenere Aldrin nel team o no e nell’altra invece Aldrin salvava il ritorno sulla Terra arrangiandosi con una penna per tenere stabile il modulo lunare, è giusto?

“Sì sono scene che abbiamo effettivamente girato ma poi sono state tagliate. Credo fossero grandissime scene che avrebbero aiutato a raccontare la storia di questi due uomini diversi che pur venendo da luoghi diversi finiscono per riconciliarsi. Ma capisco perché siano state tagliate. Perché uno dei punti di forza del film è quanto sia scarno e pulito, se ogni scena scritta fosse stata tenuta il film durerebbe 3 ore e perderebbe la sua potenza. Ovviamente all’inizio mi è dispiaciuto che non ci fossero ma sono assolutamente daccordo con Damien, perché questa soluzione ha reso il film migliore”

Da quel che vediamo nel film Buzz Aldrin è un uomo che non teme di dire la sua, con una grande personalità e obiettivi importanti. So che è stato consulente del film in via informale, alla fine gli è piaciuto il risultato?

“Non ci ho parlato dopo che il film è uscito ma da quel che mi hanno detto se l’è goduto, è stato sul set per un solo giorno, la mia ultima scena, e ho avuto l’impressione che si divertisse. Ma non ci ho parlato dopo”.

Aldrin è la cosa più vicina ad un villain nel film, perché si oppone al protagonista, concordi?

“Io credo sia più giusto dire che è il suo opposto, venivano da posti diversi come personalità e di certo c’era vera competizione, ma credo anche che sia una dinamica molto umana. Fin dalla sceneggiatura era molto chiaro che non si trattava della storia dell’Apollo 11 ma la storia di Neil Armstrong e il mio lavoro come attore è di aiutare a dare forma al mondo intorno a lui. Fosse stato un film sulla missione sicuramente sarebbe stato necessario un altro lavoro, invece fin da quando sul set ho visto come recitava Ryan [Gosling ndr] ho capito di dover essere complementare a lui”.

Sei stato tu a non voler incontrare Aldrin?

“In generale sono combattuto riguardo l’idea di incontrare i personaggi che si interpretano. Vuoi essere vicino alla vera persona ma anche starne a distanza per non imitarli o sentirne la sudditanza, vuoi avere il quadro completo e non entrare proprio nei loro sentimenti. Ad ogni modo è stato bello incontrarlo. Ero molto nervoso quando c’era lui sul set ma è stato davvero generoso e alla fine conoscerlo è stato utile”.

Cioè dici che è meglio che tu metta nel personaggio le tue di sensazioni, rispetto a quelle autentiche raccontate dalla vera persona?

“Considera che non stiamo parlando di un film per il quale non ci siamo documentati. Io stesso ho letto libri, mi sono molto documentato tramite interviste e ho incontrato molte persone che hanno parlato con Aldrin, c’erano insomma altre maniere di capire che persona fosse e cosa lo facesse scattare o come parlasse. Incontrarlo non era essenziale”.

C’è un momento che preferisci del film?

“Penso che la sequenza di atterraggio sulla Luna sia pazzesca. Ha un climax perfetto. E il solo fatto che questo film renda una sorpresa un evento che tutti conoscono, che crei tensione su qualcosa di noto è un vero traguardo”.