tempo di lettura 1'

Proprio mentre raffredda gli animi sul sequel didi Luca Guadagnino arriva la notizia che André Aciman pubblicherà il seguito del suo popolare romanzo il 29 ottobre.

Intitolato Find Me, il romanzo seguirà nuovamente le vicende di Elio e Oliver ma anche quelle del padre di Elio, Samuel. Vulture rivela infatti i primi dettagli sulla trama:

In Find Me, Aciman ci mostra il padre di Elio, Samuel, ora divorziato, in viaggio da Firenze a Roma per visitare Elio, che è diventato un dotato pianista di musica classica. Un incontro per caso sul treno farà nascere una relazione che cambierà definitivamente la vita di Sami. Poco dopo, Elio si trasferisce a Parigi dove vive a sua volta un’importante relazione, mentre Oliver, ora un professore nel nord del New England con figli ormai cresciuti, prende in considerazione l’idea di tornare in Europa.