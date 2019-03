Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

In una recente intervista con Collider Lorenzo di Bonaventura ha alluso al futuro del franchise di. Il produttore ha parlato nello specifico della possibilità di vedere dei Transformers innamorati.

Queste le sue parole:

Non so se lo faremo mai, ma mi piacerebbe vedere una storia d’amore tra Transformers. Cosa intendo per storia d’amore? Sicuramente non sesso, forse neanche dei baci, ma l’idea di sentimento non è mai stata introdotta. Proveremo a portare la cosa in questa direzione, ovvero a dare loro desideri umani di cui non abbiamo visto molto fino ad oggi. Credo che cambierà il rapporto con i Transformers.