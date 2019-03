tempo di lettura 5'

The Hollywood Reporter – “Il film beneficia delle grandi interpretazioni degli attori grandi e piccoli. Levi è delizioso nel ruolo principale, incarnando in modo esilarante il goffo adolescente nel corpo muscoloso del supereroe. Angel e Grazer lavorano benissimo insieme come teenager che legano nello scoprire i poteri di Shazam, e Strong utilizza la sua feroce intensità e la sua fisicità tesa per rendere il villain temibile con delle punte di comicità.”

Variety – “Eppure il fatto che tutto ciò che Shazam fa, dal prendere proiettili in faccia all’entrare e uscire nella sua identità da supereroe esclamando “Shazam”, sembri a metà strada tra il valoroso e il leggermente idiota, è una delle cose che dà una marcia in più al film. Shazam! suggerisce che se si prendono i superpoteri troppo seriamente si rischia di perdere di vista lo spirito dei fumetti. Il film dice che bisogna ridacchiare, e questo è parte dell’avventura”.

USA Today – “Superman e Batman non moriranno mai, ma in Shazam (un personaggio che è in circolazione da settant’anni ma che solo ora diventa mainstream) i giovani troveranno un nuovo eroe per tutta la famiglia che li rappresenta”.

Entertainment Weekly – “Shazam! è praticamente due film in uno. Uno con Levi e il suo fratellastro sapientone (Jack Dylan Grazer), l’altro con Strong e il suo incomprensibile e ringhioso nonsense generato al computer. Entrambi combattono per l’anima della storia. Ho amato uno, l’altro mi ha fatto sbadigliare. È difficile essere originali quando si vuole piacere a tutti i fanboy e le ragazze, quindi il film risulta un compromesso. Sarebbe stato meglio uscire dai parametri del genere, non avere paura e mettere in secondo piano Sivana e in primo piano Shazam.”

Empire Online – “Il potere più difficile da rappresentare sullo schermo è la saggezza di Salomone, ma Shazam! prende delle decisioni intelligenti, mescolando l’irriverenza delle scuole medie e una dolcezza disarmante. E – sì – contiene anche delle belle scazzottate.”

The Wrap – “Se Wonder Woman e Aquaman rappresentavano i primi passi lontano dai colori austeri dei film di Zack Snyder, Shazam! ci porta di colpo nei colori primari. C’è ancora un tocco di decadenza urbana – non stiamo parlando né di Dick Tracy di Warren Beatty né dei cartoni di Cartoon Network – ma questo nuovo film della DC ha una bella luminosità, sia visivamente che nel tono.”

Guardian – “Mentre Shazam! riesce a evitare molti dei problemi nella sceneggiatura dei film dell’Universo DC, rimane una certa tendenza all’eccesso, e siccome si tratta essenzialmente di un film per bambini, trascinare la trama per 132 minuti è un errore non indifferente. Il finale, anche se si contiene in maniera ammirevole, è composto da una noiosa escalation di anti-climax che frenano l’impatto emotivo. Questo film aveva bisogno di un montaggio più serrato e di una revisione più dura dello script. Un film imperfetto in grado di lanciare un franchise, che rappresenta comunque un miglioramento per la DC.”

Indie Wire – “Ci sono diversi film incentrati sulla magia della famiglia – quella che ci ritroviamo o quella che costruiamo noi stessi – ma ogni volta che Billy grida ‘Shazam!’ ci viene ricordato qualcosa che Thaddeus sente su una di quelle desolate televisioni dell’ascensore: ‘Famiglia è più di una semplice parola’. Molto di più, a quanto pare.”

Total Film – “Dopo il successo di Aquaman, Shazam mette l’Universo DC in buona salute con quello che probabilmente è il miglior film del franchise finora. In una parola: magico.”

Daily Telegraph – “Il film non sembra costruito appositamente per lanciare un franchise: è molto contenuto e cerca di fare quello che deve fare, ovvero essere folle e inaspettatamente caloroso.”

Polygon – “Al contrario di molti film simili, questo ha una parte finale che fonde umorismo, ritmo, posta in gioco e una vera gioia, tanto da farmi sorridere. Sì, Shazam! è il santo graal degli adattamenti supereroistici quando riesce a mettere insieme un climax emozionante, emotivo e ben costruito.”

IGN – “Shazam! è molto divertente e prova ulteriormente che, dopo il successo di Wonder Woman e Aquaman, il futuro dei film DC è luminoso. Zachary Levi è nato per interpretare questo supereroe bambinone, fa molto ridere insieme all’amichevole e sarcastico co-star Jack Dylan Grazer. Dopo uno strano ma obbligatorio inizio, il resto del film è ricco di sorprese per i fan dei fumetti ma offre anche abbastanza appeal mainstream da conquistare nuovi fan. Il dr. Sivana offre riflessioni sui temi di come gli adulti possono influenzare i bambini, ma questo villain non si riduce a essere un semplice stumento per portare avanti la storia di un ragazzo che deve scoprire cosa serve per diventare un (super)uomo.”

L’embargo è finito e le prime recensioni didella stampa internazionale sono arrivate online. Il film di David F. Sandberg sembra aver conquistato la critica: al momento RottenTomatoes raccoglie 46 recensioni, di cui 43 positive e 3 negative, con un voto medio di 7.7/10. Una media più ponderata sarà disponibile nei prossimi giorni, quando arriveranno le altre recensioni, ma per il momento la risposta sembra essere decisamente positiva. Vi riportiamo la nostra traduzione di alcuni passaggi delle critiche più interessanti pubblicate da riviste e quotidiani americani e inglesi:

Vi ricordiamo poi che il 3 aprile ad Arcadia Cinema di Melzo (MI) organizzeremo una speciale presentazione nello spettacolo delle ore 19:50, in occasione del quale proietteremo un estratto dalle nostre interviste con il cast e interverrà in sala il doppiatore Maurizio Merluzzo.

Alla regia del film c’è David F. Sandberg (Annabelle: Creation) e nel cast troviamo star Zachary Levi (Chuck, Thor: Ragnarok), Asher Angel (Andi Mack) nel ruolo di Billy Batson e Mark Strong (Kingsman: The Golden Circle) nella parte del Dr. Thaddeus Sivana. Djimon Hounsou sarà lo Stregone che darà i poteri al giovane Billy.

Dalla sinossi:

Tutti abbiamo un supereroe dentro di noi, serve solo un po’ di magia per farlo emergere all’esterno. Nel caso di Billy Batson (Angel), basta esclamare una singola parola – SHAZAM! – per fare sì che un quattordicenne si trasformi proprio nel supereroe adulto Shazam (Levi). Essendo tuttavia ancora un ragazzo nell’animo, Shazam rivela la sua versione adulta facendo ciò che ogni adolescente farebbe se avesse dei superpoteri: divertendosi. Può volare? Ha la vista a raggi X? Può sparare fulmini dalle mani? Può saltare la lezione di studi sociali? Shazam inizia così a testare le proprie potenzialità con la spensieratezza di un ragazzo. Ma avrà bisogno di un maestro per imparare a sfruttare al massimo i suoi poteri e per combattere le forze del male controllate dal Dr. Thaddeus Sivana (Strong).

Ambientato principalmente a Philadelphia, in Pennsylvania, Shazam è stato girato in gran parte a Toronto. L’uscita è prevista per il 3 aprile del 2019. A curare la distribuzione a livello globale è la Warner Bros. Pictures.