Bruno - Ladri Di Biciclette

Uno dei più grandi non attori italiani che recitava con un altro non attore (Lamberto Maggiorani) in un film in cui la relazione tra i due è l’oggetto della trama. Questa follia produttiva partorita negli anni della ricostruzione, quando nulla era facile, da Zavattini e messa in piedi da Vittorio De Sica è il modello aureo della manipolazione. Per creare un capolavoro De Sica notoriamente imbroglia il bambino attore, facendogli provare sentimenti veri per poi riprenderli e inserirli nella trama come fossero finti. Bruno dà il meglio quando è spontaneo.