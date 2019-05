tempo di lettura 2'

Entertainment Weekly ha pubblicato in esclusiva la copertina e i primi dettagli di, il seguito didello scrittore, in uscita in libreria il 29 ottobre.

Il sito conferma che la storia sarà ambienata alcuni decenni dopo Chiamami col tuo Nome e sarà in parte ambientata a Roma. I genitori di Elio (interpretato nel film di Luca Guadagnino da Timothée Chalamet) si sono separati, e Samuel vive a Firenze. L’uomo va a Roma a trovare suo figlio, diventato un pianista dotato, e sul treno incontra una giovane e bella donna che cambierà la sua vita. Elio in compenso si sposta a Parigi, trovando l’amore, mentre Oliver (interpretato nel film da Armie Hammer), dopo aver ottenuto una cattedra in un college del New England e aver messo su famiglia, inizia a pensare di tornare in Europa.

“Elio e Oliver sono rimasti con me sin da quando hanno visitato le mie pagine, e da allora non se ne sono mai andati,” ha commentato Aciman. “Mi sono innamorato di loro e dell’amore che provano l’uno per l’altro, e non ho mai smesso di pensare a loro.”

Aciman spiega anche perché ha scelto di raffigurare una strada di Roma sulla copertina: “I colori degli edifici non potrebbero essere più intensamente romani, o catturare la Roma sensuale che ho conosciuto e ho imparato ad amare: ocra, arancio sbiadito e, sullo sfondo, un cielo sereno blu. Se guardate attentamente, sulla targa c’è scritto: via dei banchi vecchi – una strada dove Elio e suo padre ordinano del vino nella mia enoteca preferita al mondo. Il mio cuore appartiene a quest’immagine. […] Comunque Find Me non è ambientato solo a Roma. Un intero segmento è ambientato nella piovosa Parigi, di notte, mentre un altro è ambientato a New York City alla fine di una estate indiana prolungata”.

Ecco la copertina:

Uscito nel 2007, il primo romanzo è diventato un best-seller ed è stato adattato per il cinema nel 2017 con un film che ottenuto l’Oscar per la miglior sceneggiatura adattata.

Nella nostra intervista a Luca Guadagnino a fine dicembre, il regista ci aveva svelato come vorrebbe far iniziare il seguito che sta iniziando a sviluppare.