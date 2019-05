tempo di lettura 1'

Ana Lily Amirpour, regista di The Bad Batch e di episodi di, dirigerà un remake al femminile di, il classico action di Renny Harlin del 1993 con protagonista Sylvester Stallone.

Jason Momoa, protagonista di Bad Batch, è in trattative per un cammeo nel film, e il casting è in corso per trovare le protagoniste del film prodotto da Rocket Science (che ha da poco acquisito i diritti del film da StudioCanal). La produzione sarà in collaborazione con la Original Film di Neal Moritz, i diritti di distribuzione internazionali verranno venduti al Festival di Cannes.

“La nostra intenzione è quella di creare un’avventura emozionante in montagna, è il lato primitivo del film d’azione, dove vedi di cosa è capace una persona quando deve sopravvivere nelle situazioni più estreme, spingendosi oltre i limiti,” ha affermato la Amirpour, che dirigerà su uno script di Sascha Penn.

