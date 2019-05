Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

tempo di lettura 2'

Mancano poche ore all’arrivo del primo trailer di, la pellicola di Andy Muschietti tratta dal seminale romanzo di Stephen King.

Come antipasto al debutto del filmato, EW propone un’interessante intervista a Bill Skarsgård, l’interprete di Pennywise, l’incarnazione antropomorfa della malvagia entità che dà il nome al libro e ai due film.

L’attore spiega che dire addio al personaggio è stata un’esperienza quasi paragonabile a un esorcismo:

Finite le riprese, ero in Svezia nella casa dove sono cresciuto, seduto in cucina a bere un caffé con mia madre e all’improvviso ho realizzato “Oh ca**o, non devo più fare i conti con questa relazione”. È stato un cambio molto repentino che mi ha portato a stare meglio, ho pensato “Che bello, sono davvero sollevato che non devo più avere a che fare con l’oscurità di un personaggio come questo”. È un’esperienza che accosterei a quella di un esorcismo, è uscito dal mio corpo che si sta ripulendo dalle tossine di Pennywise.

Ma nonostante il “rilascio delle tossine” di cui sopra Skarsgård ha comunque continuato a fare i conti con il diabolico clown:

Ero a casa, avevo chiuso col film e ho cominciato ad avere dei sogni molto strani e vividi su Pennywise. Veniva a visitarmi ogni notte. Il tutto avveniva tanto con lui che si interfacciava con me, come se fosse un’entità separata dal sottoscritto, ma anche con me stesso nei panni di Pennywise in circostanze in cui non mi trovavo a mio agio. Tipo io che sono Pennywise e sono estremamente contrariato perché mi trovo in un contesto pubblico e la gente mi sta guardando.