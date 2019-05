tempo di lettura 2'

Era il 2017 quando Michelle Rodrigruez minacciava di non tornare nel nono capitolo della serie di Fast & Furious 9 se non ci fosse stata abbastanza considerazione per la componente femminile del cast.

“Spero che mostrino un certo amore per le donne, ce n’è bisogno” aveva spiegato. “Posso contare sulle dita di una mano le volte che ho parlato o interagito con altri personaggi femminili all’interno del franchise, e penso che ciò sia un po’ triste“.

La causa era stata sostenuta anche da Vin Diesel, che aveva dichiarato proprio in compagnia dell’attrice:

Sono fiero della nostra saga. Ma bisogna cercare di migliorarsi ogni volta, preservando divertimento e emozione. È uno dei motivi per cui questa serie è arrivata a questo livello oggi. Voi siete stati i migliori fan nella storia del cinema e vi saremo per sempre grati. Dom e Letty.

Alla fine, scopriamo oggi, Rodriguez ha accettato di tornare, come spiega Bloomberg, dopo aver garantito l’ingaggio di una donna tra gli sceneggiatori. L’attrice aveva parlato della sua “missione” a Vanity Fair qualche mese fa:

Non so se tornerò. Devo prima leggere il copione. Una volta fatto, saprò cosa fare. Quando lo leggerò – e spero che sia inclusivo – allora accetterò se tornare o meno.

E ancora:

Tutta la mia energia è rivolta verso le donne e verso il loro sostegno. Ho trascorso gran parte della vita a usare pistole, a passare il tempo con ragazzi, a vederli grattarsi le palle e a sentire le loro scorregge che puzzavano di proteine. Adesso avverto la poesia, la bellezza e la sensualità delle donne, e il potere a cui contribuiamo insieme. C’è bisogno di più amore per il donne, non so in quale direzione stiamo andando, ma io sto andando in quella. Vedremo se saremo della stessa idea.

La pellicola, ricordiamo, verrà diretta da Justin Lin.

Ricordiamo inoltre che Fast & Furious: Hobbs & Shaw, lo spin-off con Jason Statham e Dwayne Johnson, arriverà nelle nostre sale ad agosto.

Fast & Furious 9 uscirà il 22 maggio 2020, Fast & Furious 10 concluderà la saga il 2 aprile 2021.