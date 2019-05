tempo di lettura 2'

Intervistato a Cannes da Screen International in occasione della presentazione del mediometraggio, Luca Guadagnino ha parlato di, il seguito del romanzo di Andre Acimanche uscirà a ottobre.

Secondo il sito, il regista ha rivelato di aver ricevuto una copia del romanzo in anteprima, e di voler iniziare a leggerlo dopo Cannes. Solo dopo averlo terminato ragionerà concretamente sul dirigere un adattamento:

Ho conversato con Andre sul sequel a prescindere dal romanzo, ma sono curioso di vedere cosa ha fatto.

A inizio mese è stato rivelato che la storia sarà ambienata alcuni decenni dopo Chiamami col tuo Nome e sarà in parte ambientata a Roma. I genitori di Elio (interpretato nel film di Luca Guadagnino da Timothée Chalamet) si sono separati, e Samuel vive a Firenze. L’uomo va a Roma a trovare suo figlio, diventato un pianista dotato, e sul treno incontra una giovane e bella donna che cambierà la sua vita. Elio in compenso si sposta a Parigi, trovando l’amore, mentre Oliver (interpretato nel film da Armie Hammer), dopo aver ottenuto una cattedra in un college del New England e aver messo su famiglia, inizia a pensare di tornare in Europa.

Il romanzo arriverà nei negozi il 29 ottobre.

Uscito nel 2007, Chiamami col tuo Nome è diventato un best-seller ed è stato adattato per il cinema nel 2017 con un film che ottenuto l’Oscar per la miglior sceneggiatura adattata.

Nella nostra intervista a Luca Guadagnino a fine dicembre, il regista ci aveva svelato come vorrebbe far iniziare il seguito che sta iniziando a sviluppare.